Χάλι Μπέρι: «Το Όσκαρ δεν άλλαξε την καριέρα μου - Την επόμενη ημέρα ήμουν και πάλι "η μαύρη"»

Αποτελώντας τη μοναδική μαύρη ηθοποιό που έχει κερδίσει Όσκαρ α’ γυναικείου ρόλου το 2002, η Χάλι Μπέρι σε νέα της συνέντευξη μίλησε για τα εμπόδια που αντιμετώπισε στην καριέρα της λόγω του χρώματος δέρματός της.

Συγκεκριμένα, στη συνέντευξή της για το περιοδικό «The Cut», με αφορμή τη νέα της δραματική ταινία «Crime 101», ανέφερε ότι περίμενε πως το Όσκαρ για την ερμηνεία της στο «Monster’s Ball» του Λι Ντάνιελς θα σήμαινε πως «θα εμφανιζόταν ένα φορτηγό γεμάτο σενάρια έξω από την πόρτα του σπιτιού μου».

Ωστόσο, όπως εξήγησε, οι προτάσεις που δεχόταν δεν άλλαξε, καθώς η κινηματογραφική βιομηχανία συνέχιζε να αισθάνεται άβολα ως προς το πώς να αφηγηθεί τις ιστορίες μαύρων ανθρώπων.

«Όσο περήφανη κι αν ήμουν, το επόμενο πρωί παρέμενα μαύρη», είπε χαρακτηριστικά αποκαλύπτοντας πως οι σκηνοθέτες εξακολουθούσαν να προβληματίζονται για το εάν πρέπει οι mainsteam ρόλοι να ανατίθενται σε μαύρες γυναίκες.

Παρόμοιες εμπειρίες είχε αποκαλύψει και η Λουπίτα Νιόνγκο, η οποία κέρδισε το Όσκαρ β’ γυναικείου ρόλου το 2014 για την ταινία «Δώδεκα χρόνια σκλάβος» του Στιβ ΜαΚκουίν, λέγοντας πως οι μόνες προτάσεις που λάμβανε ήταν για τον ρόλο της σκλάβας.