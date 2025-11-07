Halsey: Η στιγμή που την παρενοχλεί θαυμάστρια ενώ τραγουδά στη σκηνή

Μενού

Θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης έπεσε η τραγουδίστρια Χάλσεισε συναυλία της.

Halsey
Η Halsey στη συναυλία | Twitter/X
Θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης έπεσε η τραγουδίστρια Halsey κατά τη διάρκεια συναυλίας της στις ΗΠΑ.

Η 31χρονη βρισκόταν on stage κάνοντας το σόου της, όταν μία θαυμάστρια που βρισκόταν μπροστά της άπλωσε το χέρι της και ξεκίνησε να την ακουμπά άσεμνα στον μηρό της προσπαθώντας να φτάσει τον γλουτό και τραβώντας τις neon ζαρτιέρες της τραγουδίστριας.

Άντρας της ασφάλειας της τραγουδίστριας διακρίνεται να απομακρύνει το χέρι της λίγα δευτερόλεπτα μετά.


 
Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο από άλλο θαυμαστή της στη συναυλία και δημοσιεύτηκε στα social media προσκαλώντας αντιδράσεις, με τους θαυμαστές της Halsey να σχολιάζουν ότι οι καλλιτέχνες πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό.

Μάλιστα φρόντισαν να εντοπίσουν το άτομο από το βίντεο επικρίνοντας τη δημόσια για τη συμπεριφορά της.
 

