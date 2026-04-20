Αν Χάθαγουεϊ: «Η πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου» για το 2026

Τον τίτλο της πιο όμορφης γυναίκας στον κόσμο κέρδισε από το περιοδικό People η γοητευτική μελαχρινή σταρ του Χόλιγουντ Αν Χάθαγουεϊ.

Προκάτοχοί του τα τελευταία χρόνια ήταν η Ντέμι Μουρ (2025), η Σοφία Βεργκάρα (2024), η Μελίσα ΜακΚάρθι (2023), η Έλεν Μίρεν (2022), η Κρίσι Τέιγκεν (2021) ενώ η λίστα είναι μακρά και περιέχει τη Μισέλ Φάιφερ, την Τζούλια Ρόμπερτς, την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, τη Χάλι Μπέρι, τη Τζούλια Ρόμπερτς και πολλές ακόμα σταρ.

Στη συνέντευξή της στο περιοδικό, η Αν Χάθαγουεϊ μιλά για την πρώτη της ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada» η συνέχεια της οποίας βγαίνει σύντομα στις κινηματογραφικές αίθουσες και περιγράφει τον εαυτό της ως «στρεσαρισμένη».

«Λάτρεψα τα γυρίσματα της πρώτης ταινίας. Ξέρω ότι ήμουν αγχωμένη και στρεσαρισμένη και όλα αυτά, αλλά είναι μία από τις πιο ξεκαρδιστικές εμπειρίες που έχω ζήσει, εξαιτίας των ανθρώπων με τους οποίους δούλευα», είπε η ηθοποιός.

Συνεχίζοντας ανέφερε: «Η Έμιλι Μπλαντ είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Ο Στάνλεϊ Τούτσι είναι τόσο αστείος και ευφυής, και η Μέριλ Στριπ… δεν της λέω συχνά πόσο τη θαυμάζω, αλλά την θαυμάζω βαθιά. Είναι κάποια που εκτιμώ πολύ. Κάποια που ορίζει πώς πρέπει να γίνεται αυτή η δουλειά. Κάποια που ενσαρκώνει την αριστεία και δεν επαναπαύεται ποτέ σε αυτή, αλλά πάντα προσπαθεί να εξελίσσεται ως καλλιτέχνιδα. Είναι απίστευτη.»

Με αφορμή ερωτήσεις που δέχτηκε στο παρελθόν σχετικά με το σώμα της όταν υποδύθηκε την Catwoman στο «The Dark Knight Rises» το 2012, η ηθοποιός εκμυστηρεύτηκε πως: «Με ενοχλούσε μόνο όταν το συνέδεαν με το “Πόσα κιλά έπρεπε να χάσεις για να φορέσεις τη στολή;”.

Ένιωθα την ανάγκη να το προστατεύσω αυτό, γιατί ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν με είχε καλέσει και μου είχε πει: “Δεν με ενδιαφέρει να χάσεις βάρος, αλλά θέλω να μπορείς να κάνεις μόνη σου όλα τα επικίνδυνα γυρίσματα.”»

Και συνέχισε: «Δεν μου άρεσε που η ερώτηση ξεκινούσε με το “Πόσα κιλά έπρεπε να χάσεις;” και όχι με το “Πόσο δυνατή έπρεπε να γίνεις για να υποδυθείς αυτόν τον ρόλο;”»