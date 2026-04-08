Συνάντηση κορυφής: Άννα Γουίντουρ και Μέριλ Στρίπ αλα Μιράντα Πρίστλεϊ στο νέο εξώφυλλο της Vogue

Οι fans της αγαπημένης ταινίας «The Devil Wears Prada», η οποία έγραψε ιστορία το 2006 και ετοιμάζεται να ξαναγράψει και το 2026, σίγουρα θα «ούρλιαξαν από χαρά» όταν είδαν το επικό νέο εξώφυλλο της Vogue.
Στο νέο τεύχος του Μαίου, απεικονίζεται η Άννα Γουίντουρ (Anna Wintour), πρώην διευθύντρια του περιοδικού, η οποία φωτογραφίζεται με αγαπημένη Μέριλ Στρίπ (Meryl Streep), που υποδύεται τη Μιράντα Πρίστλι, τον χαρακτήρα τύπου «Άνα Γουίντορ» στην ταινία.
Το εξώφυλλο, σύμφωνα με τις πληροφορίες σχεδιαζόταν για πάνω από έξι μήνες, και οι δύο γυναίκες, εκτός από τη φωτογράφιση, μίλησαν για τη μόδα, τον χρόνο και την ηλικία, αλλά και για ποικίλα κοινωνικά θέματα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, η φωταγράφιση έγινε από την Annie Leibovitz.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.