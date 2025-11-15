Χέιλι Μπίμπερ: «Δεν θα πουλούσα ποτέ την Rhode, εκτός αν ήταν για ένα δισεκατομμύριο δολάρια»

Μιλώντας για πως πήρε την απόφαση να πουλήσει το brand καλλυντικών της, Rhode, έναντι του αστρονομικού ποσού ύψους ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, εμφανίστηκε η επιχειρηματίας Χέιλι Μπίμπερ στο περιοδικό GQ παραχωρώντας συνέντευξη.

«Πάντα έλεγα ότι δε θα πουλούσα ποτέ την εταιρεία, εκτός και αν επρόκειτο για ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Αυτός ήταν ο στόχος μου» , είπε αρχικά η επιτυχημένη επιχειρηματίας και σύζυγος του Τζάστιν Μπίμπερ.

Η ιδρύτρια της μάρκας καλλυντικών, ωστόσο, παραδέχτηκε ότι η πώληση της Rhode δεν ήταν πάντα πρόθεσή της. «Δεν ήταν πάντα αποκλειστικά δικός μου στόχος να πουλήσω την εταιρεία», αποκάλυψε για την εταιρεία της που κυκλοφόρησε το 2022.

Στη συνέχεια, η Μπίμπερ μοιράστηκε τους παράγοντες που επηρέασαν την απόφασή της να πουλήσει την Rhode, συμπεριλαμβανομένων «των κριτηρίων» που έπρεπε να τσεκάρει πριν προχωρήσει με τη συμφωνία.

«Σκέφτηκα ότι αν ερχόταν η κατάλληλη ευκαιρία και το κατάλληλο σπίτι για αυτό, τότε σίγουρα θα το σκεφτόμουν», είπε και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι με την Ε.l.f., όλα τα κουτάκια που θα ήθελα να ελέγξω για να βρω ένα σπίτι για αυτή, τα έλεγξαν και ακόμα περισσότερα».

Η Χέιλι Μπίμπερ δήλωσε πως ενθουσιάστηκε καθώς ρωτήθηκε για την αντίδρασή της όταν έμαθε για πρώτη φορά ότι έκλεισε η συμφωνία του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για την εξαγορά της μάρκας Rhode από την Ε.l.f Beauty τον Μάιο.

«Φυσικά, όταν ακούς ότι είναι κάτι πραγματικό και ο αριθμός είναι πραγματικός και ότι σου παρουσιάζεται μια πραγματική κατάσταση, σίγουρα σκέφτεσαι, 'Ουάου. Εντάξει. Είναι πολύ ωραίο'», είπε στο GQ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Η Μπίμπερ διατήρησε τον ρόλο της ως ιδρύτριας της Rhode από τότε που η e.l.f. Beauty απέκτησε την επωνυμία στις 28 Μαΐου ενώ έχει αναλάβει ως επικεφαλής δημιουργικού και επικεφαλής καινοτομίας της μάρκας.

«Όλα όσα έχουν συμβεί με αυτή τη μάρκα έχουν ξεπεράσει κατά πολύ οτιδήποτε θα μπορούσα ποτέ να ονειρευτώ και να ελπίζω», εξομολογήθηκε.