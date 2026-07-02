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Χειριστικοί άνθρωποι: Τα 8 «όπλα» που χρησιμοποιούν, για να καταλάβουν αν μπορούν να σε ελέγξουν

Οι χειριστικοί άνθρωποι λειτουργούν υπογείως και ποτέ δεν έχουν αγνές προθέσεις.

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Ζευγάρι Τσακωμός
Ζευγάρι | Shutterstock
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Οι άνθρωποι με χειριστική συμπεριφορά σπάνια αποκαλύπτουν από την αρχή τις πραγματικές τους προθέσεις.

Αντίθετα, συχνά επιλέγουν πιο διακριτικούς τρόπους για να διαπιστώσουν πώς αντιδρά ο συνομιλητής τους, αν δυσκολεύεται να θέσει όρια ή αν είναι πρόθυμος να υποχωρήσει προκειμένου να αποφύγει μια σύγκρουση. 

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