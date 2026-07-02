Χειριστικοί άνθρωποι: Τα 8 «όπλα» που χρησιμοποιούν, για να καταλάβουν αν μπορούν να σε ελέγξουν

Οι άνθρωποι με χειριστική συμπεριφορά σπάνια αποκαλύπτουν από την αρχή τις πραγματικές τους προθέσεις.

Αντίθετα, συχνά επιλέγουν πιο διακριτικούς τρόπους για να διαπιστώσουν πώς αντιδρά ο συνομιλητής τους, αν δυσκολεύεται να θέσει όρια ή αν είναι πρόθυμος να υποχωρήσει προκειμένου να αποφύγει μια σύγκρουση.

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