Tο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τη Φίνος Φιλμ, τίμησε φέτος για την προσφορά τους στον κινηματογράφο και τον ελληνικό πολιτισμό 36 εμβληματικούς ηθοποιούς που πρωταγωνίστησαν σε μερικές από τις πιο καθοριστικές στιγμές του ελληνικού σινεμά της δεκαετίας του 1960.

Κατά τη διάρκεια της συγκινητικής βραδιάς στην αίθουσα «Παύλος Ζάννας» το βράδυ της Δευτέρας 3/11 βρέθηκαν οι: Γιώργος Κωνσταντίνου, Δημήτρης Καλλιβωκάς, Άννα Φόνσου, Αιμιλία Υψηλάντη, Βασίλης Καΐλας, Χλόη Λιάσκου, Μπέτυ Λιβανού και Σωτήρης Τζεβελέκος, οι οποίοι παρέλαβαν τα βραβεία τους, ενώ οι υπόλοιποι μοιράστηκαν μέσω βιντεοσυνεντεύξεων στιγμές από την καριέρα τους, το ξεκίνημά τους, τη σχέση τους με τον Φίνο.

Η σπάνια εμφάνιση της Χλόης Λιάσκου

Η 79χρονη ηθοποιός Χλόη Λιάσκου ήταν ανάμεσα σε όσους έδωσαν το «παρών» το βράδυ της Δευτέρας στην τιμητική βραδιά πραγματοποιώντας μια εξαιρετικά σπάνια δημόσια εμφάνιση κατά τη διάρκεια της οποίας φωτογραφήθηκε με συναδέλφους της.

Η Χλόη Λιάσκου και ο Δημήτρης Καλλιβωκάς στην τιμητική βραδιά του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. | NDP/ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η Μπέτυ Λιβανού, ο Νίκος Καβουκίδης και η Χλόη Λιάσκου. | NDP/ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η Χλόη Λιάσκου. | NDP/ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η καριέρα της Χλόης Λιάσκου και η απόφαση να αποτραβηχτεί από το σινεμά

Ως λαμπερή ενζενί του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, η Χλόη Λιάσκου είχε χαρίσει τη λάμψη και το μπρίο της σε αξέχαστες κωμωδίες και μιούζικαλ της Φίνος Φιλμ.

Μέχρι το 1966 είχε αποκλειστική συνεργασία με την Φίνος Φιλμ και έπαιξε συνολικά σε οκτώ ταινίες και όλες σε σκηνοθεσία Γιάννη Δαλιανίδη. Ανάμεσά τους τα εμβληματικά μιούζικαλ «Μερικοί το Προτιμούν Κρύο» (1963), «Κάτι να Καίει» (1964), «Κορίτσια για Φίλημα» (1965) και «Ραντεβού στον Αέρα» (1966) όπου η Χλόη Λιάσκου ξεδίπλωσε τις χορευτικές της ικανότητες. Ακολούθησαν μόλις δύο ακόμα ταινίες πριν εγκαταλείψει τον κινηματογράφο: «Ο Άνθρωπος για Όλες τις Δουλειές» (1966) του Γιώργου Κωνσταντίνου και «Οι Αντίζηλοι» (1968) του Παύλου Τάσιου.

Όπως έχει πει η ίδια, ο λόγος που σταμάτησε την κινηματογραφική καριέρα της ήταν η επιθυμία της να αφοσιωθεί στην οικογένειά της και τα παιδιά της, αλλά και για να ασχοληθεί με το θέατρο.

Στην τηλεόραση έχει εμφανιστεί σειρές όπως: «Οικογένεια», «Παράλληλοι Δρόμοι», «Καλημέρα Ζωή», «Τμήμα Ηθών», κ.α. Από τις μεγάλες της αγάπες υπήρξε και η ενασχόληση με το ραδιόφωνο.

