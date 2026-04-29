Χώρισε ο Προκόπης Αγαθοκλέους με την Μαρίνα Μανδρή - «Διανύω μια περίοδο μεταβάσεων»

Ο ηθοποιός Προκόπης Αγαθοκλέους, ευρέως γνωστός από τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά «Άγιος Παΐσιος», αποκάλυψε πρώτη φορά ότι χώρισε με την Μαρίνα Μανδρή.

Με βάση μια γεύση που πήραμε από τρέιλερ της εκπομπής «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ» στον Alpha Κύπρου, η οποία πρόκειται να προβάλει τη συνέντευξη του ηθοποιού το Σάββατο 2 Μαΐου, ο Προκόπης Αγαθοκλέους διευκρίνισε ότι «περνάει μια φάση μεταβάσεων στη ζωή του».

Αναλυτικά, ανέφερε στο μικρό απόσπασμα που έχει κυκλοφορήσει: «Αυτή τη στιγμή διανύω μια περίοδο στη ζωή μου μεταβάσεων σε όλα τα επίπεδα. Η ζωή μου πλέον μοιράζεται σε Αθήνα και Κύπρο και δεν θέλω σε καμία περίπτωση να αισθανθούν τα παιδιά μου ότι ο πατέρας τους τα έχει εγκαταλείψει ή λείπει.

Ένας χωρισμός είναι μια συνθήκη που σε φέρνει αντιμέτωπο με πολλές συναισθηματικές καταστάσεις», είπε ο ηθοποιός.

Αναφορικά με την πρώην γυναίκα του σημείωσε: «Θέλω να πιστεύω ότι και εγώ και η Μαρίνα το χειριστήκαμε με πολύ σεβασμό ο ένας προς τον άλλον. Θα την ευγνωμονώ πάντα τη Μαρίνα, υπήρξε μεγάλο στήριγμα. Δεν είναι εύκολο να μένεις μόνος με δυο παιδιά. Ουδέποτε δεν θα έμπαινα στη διαδικασία να θυσιάσω τα παιδιά μου για την επιτυχία».