Χρηστίδου για τσακωμό Ουγγαρέζου-Αρναούτογλου: «Δεν υπήρχε κανένας λόγος - Εξυπηρέτησε την σκαλέτα των εκπομπών»

Την τηλεοπτική επικαιρότητα και συγκεκριμένα τον τσακωμό του Γρηγόρη Αρναούτογλου με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο σχολίασε η Σίσσυ Χρηστίδου, καθώς έδωσε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται».

«Μου αρέσει πάρα πολύ το Σαββατοκύριακο, δεν θα πω ψέματα. Έχω βρεθεί στο καθημερινό για μία χρονιά στο πρωινό του ΑΝΤ1 και ήταν από τις πιο δύσκολες χρονιές μου στην τηλεόραση, και χρειάστηκε μετά 6 χρόνια να μείνω μακριά από αυτήν για να αναρρώσω. Είναι δύσκολη πίστα το καθημερινό. Έχει άλλες απαιτήσεις και έχει και λιγότερη πολυτέλεια το ότι στο Σαββατοκύριακο μπορείς να επιλέξεις τα θέματα που θα παίξεις», ανέφερε αρχικά η παρουσιάστρια.

Στη συνέχεια, για την κόντρα ανάμεσα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, σχολίασε: «Τι να σου πω τώρα, αυτό ήταν χωρίς λόγο ή μάλλον υπήρχε ένας λόγος, εξυπηρέτησε την σκαλέτα των εκπομπών. Εγώ νομίζω ότι είναι ανούσια. Είναι πάρα πολύ ευάλωτη η στιγμή του αέρα. Εγώ, ας πούμε, ανήκω στους παρουσιαστές που δεν έχω καν μόνιτορ. Υπάρχουν παρουσιαστές που έχουν μόνιτορ από τις άλλες εκπομπές απέναντι. Εμένα αυτό με ταράζει πάρα πολύ. Δεν θέλω να ξέρω τι γίνεται απέναντι και δεν θέλω να μου λέτε στο αυτί μου».

Καθώς ερωτήθηκε για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, είπε: «Είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ πάρα πολύ, για μένα είναι ο καλύτερος παρουσιαστής αυτή τη στιγμή ενεργός στη χώρα. Την αλήθεια είπα, δεν το είπα για κακό, το είπα για καλό».

Για τον Γιώργο Λιάγκα και το ενδεχόμενο να μην συνεχίσει την εκπομπή του την επόμενη σεζόν, η παρουσιάστρια του MEGA σημείωσε: «Ναι, για να το λέει αυτό… εγώ μαζί του είμαι σε αυτό. Θα έχει κάποιες ενδείξεις… δεν θέλω να μπω να υποθέσω γιατί μετά μπορεί να θυμώσει πάλι… Όλοι θυμώνουν! Και αυτός! Τι θυμώνουν όλοι; Αισθάνθηκα ότι έχει παραπονάκια. Ας μας το διευκρινίσει».