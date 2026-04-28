Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για περιστατικό με πυροβολισμούς κατά του κτιρίου του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, γίνεται αναφορά για πυροβολισμούς στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Αντιστάσεως, δίπλα στην Πειραιώς.

Ο δράστης της επίθεσης είναι ένας 89χρονος, ο οποίος «μπούκαρε» εντός του κτιρίου, και άνοιξε πυρ με την καραμπίνα του.

Στο παρακάτω βίντεο του Orange Press Agency, μπορείτε να δείτε τις πρώτες εικόνες από το σημείο των πυροβολισμών.

Τραυματίστηκε υπάλληλος από τους πυροβολισμούς στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού

Κατά τον τηλεοπτικό σταθμό, έχει τραυματιστεί ένας υπάλληλος του ΕΦΚΑ, οποίος φέρει τραύμα στο πόδι.

Ο τραυματίας δέχεται τις πρώτες βοήθειες από αστυνομικούς, που έφτασαν στο σημείο, αλλά έχει κληθεί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Μετά την πράξη του, ο ηλικιωμένος τράπηκε σε φυγή και αναζητείται στην ευρύτερη περιοχή.

Γίνεται λόγος για γνωστό άτομο, το οποίο κυκλοφορεί και συλλέγει απορρίματα.

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας έχουν αποκλείσει το σημείο.