Μενού

Χριστίνα Χειλά Φαμέλη - Γιώργος Ζώης: Χώρισαν μετά από δύο χρόνια σχέσης

Η πρωταγωνίστρια της σειράς, Οι Αθώοι, Χριστίνα Χειλά Φαμέλη και ο σκηνοθέτης Γιώργος Ζώης χώρισαν, σύμφωνα με το Πρωινό, μετά από δύο χρόνια σχέσης.

Reader symbol
Newsroom
Χριστίνα Χειλά Φαμέλη
Χριστίνα Χειλά Φαμέλη | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
  • Α-
  • Α+

Χωριστούς δρόμους αποφάσισαν να ακολουθήσουν η γνωστή ηθοποιός, Χριστίνα Χειλά Φαμέλη και ο σκηνοθέτης Γιώργος Ζώης, σύμφωνα με το Πρωινό, μετά από σχέση περίπου δύο χρόνων.

Όπως ανέφερε η Φωτεινή Πετρογιάννη στο Πρωινό, το ζευγάρι, το οποίο σε όλη τη διάρκεια της σχέσης του είχε κρατήσει χαμηλούς τόνους χωρίς να κρύβεται κιόλας, πήρε την απόφαση να χωρίσει λίγο πριν τα Χριστούγεννα.

Η είδηση του χωρισμού ξάφνιασε ακόμα και ανθρώπους που γνώριζαν το ζευγάρι αφού η πρωταγωνίστρια της σειράς, Οι Αθώοι και ο σκηνοθέτης συγκατοικούσαν και η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη είχε εκφράσει την επιθυμία να κάνει οικογένεια. 

«Ήταν μία σχέση που κράτησε κάτι παραπάνω από δύο χρόνια. Ήταν αρκετά σοβαρή και γι’ αυτό έσκασε σαν κεραυνός. Ήταν πολύ αγαπημένοι και πολύ διακριτικοί», είπε μεταξύ άλλων η Φωτεινή Πετρογιάννη στο Πρωινό.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE