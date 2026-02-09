Χριστίνα Χειλά Φαμέλη - Γιώργος Ζώης: Χώρισαν μετά από δύο χρόνια σχέσης

Χωριστούς δρόμους αποφάσισαν να ακολουθήσουν η γνωστή ηθοποιός, Χριστίνα Χειλά Φαμέλη και ο σκηνοθέτης Γιώργος Ζώης, σύμφωνα με το Πρωινό, μετά από σχέση περίπου δύο χρόνων.

Όπως ανέφερε η Φωτεινή Πετρογιάννη στο Πρωινό, το ζευγάρι, το οποίο σε όλη τη διάρκεια της σχέσης του είχε κρατήσει χαμηλούς τόνους χωρίς να κρύβεται κιόλας, πήρε την απόφαση να χωρίσει λίγο πριν τα Χριστούγεννα.

Η είδηση του χωρισμού ξάφνιασε ακόμα και ανθρώπους που γνώριζαν το ζευγάρι αφού η πρωταγωνίστρια της σειράς, Οι Αθώοι και ο σκηνοθέτης συγκατοικούσαν και η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη είχε εκφράσει την επιθυμία να κάνει οικογένεια.

«Ήταν μία σχέση που κράτησε κάτι παραπάνω από δύο χρόνια. Ήταν αρκετά σοβαρή και γι’ αυτό έσκασε σαν κεραυνός. Ήταν πολύ αγαπημένοι και πολύ διακριτικοί», είπε μεταξύ άλλων η Φωτεινή Πετρογιάννη στο Πρωινό.