Χριστόφορος Παπακαλιάτης: «Ήμουν πίτα!» - Η μεθυσμένη αλήθεια πίσω από το Δυο Μέρες Μόνο

Σε μια μεθυσμένη στιγμή γεννήθηκε το σενάριο για τη σειρά «Δυο Μέρες Μόνο» που φέρει τον τίτλο της από το ομώνυμο τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη.

Μιλώντας στο vidcast «Johnny@TheMovies» ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης αποκάλυψε ότι το σενάριο της σειράς το εμπνεύστηκε δύο μέρες πριν μπει στον στρατό τη στιγμή που μεθυσμένος απολάμβανε live την ερμηνεία του από την τραγουδίστρια.

«Το “Δυο μέρες μόνο” το σκέφτηκα όταν ένα βράδυ, απογοητευμένος, φτυσμένος, σε τραγική κατάσταση, είχα πάει να ακούσω τη Δήμητρα Γαλάνη που εμφανιζόταν τότε με την Πρωτοψάλτη. Και ξαφνικά, είναι στη σκηνή η Δήμητρα και τραγουδάει το “Δυο μέρες μόνο” και είμαι εγώ από κάτω “πίτα”. Την κοίταζα και λέω, “θα το κάνω σενάριο αυτό”.

Και πάω στο καμαρίνι και της λέω, “Δήμητρα, θα ήθελα να γράψω μια ιστορία που οι ήρωες θα συναντιούνται εδώ, την ώρα που τραγουδάς το “Δυο μέρες μόνο”. Ήταν δυο μέρες πριν μπω φαντάρος. Μπήκα φαντάρος πικραμένος, χάλια, όχι γιατί μπήκα φαντάρος όμως. Έγραψα τον ήρωα μόλις μπήκα φαντάρος, τότε άρχισα να γράφω το σενάριο, στο οποίο ήταν δυο μέρες πριν αυτός μπει φαντάρος και δυο μέρες πριν αυτή παντρευτεί» είπε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.