Χρήστος Μάστορας: «Ο Πάνος Μουζουράκης μου εξέφρασε ένα παράπονο που έχει εδώ και εννιά χρόνια»

Όπως συνηθίζεται στο the voice, ο οικοδεσπότης του talent show, Γιώργος Καπουτζίδης, είχε μια σύντομη συζήτηση με τους τέσσερις coaches λίγο πριν υποδεχθούν τους νέους διαγωνιζόμενους.

Σε εκείνη τη στιγμή, ο Χρήστος Μάστορας αποκάλυψε ένα παράπονο του Πάνου Μουζουράκη, με τον οποίο αντάλλαξαν για λίγο θέσεις στο πλατό. Ο τραγουδιστής και coach του The Voice ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Ο Πάνος Μουζουράκης μου εξέφρασε ένα παράπονο του. Τον έχετε εδώ πέρα στη γωνία 9 χρόνια και τον έχετε παραγκωνίσει, ρε παιδί μου. Δηλαδή εκεί πέρα ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει παρέα, δεν αισθάνεται μόνος του».

Και συνέχισε: «Ο Πάνος είναι μόνος του τόσο καιρό εδώ και ήρθα τώρα εγώ για να μπω λίγο στα παππούτσια του, να τον αισθανθώ.

Γιατί έχω και ενσυναίσθηση σαν άνθρωπος, λέω όλες τις λέξεις τις καλές που ξέρω για να φαίνεται.

Γι’ αυτό μιλάει πολύ ο Πάνος, τώρα τον καταλαβαίνω, μπας και τον ακούσουμε που ’ναι εδώ στην άκρη. Έχει στεναχωρηθεί».

Τότε, ο μέχρι εκείνη τη στιγμή σιωπηλός Πάνος Μουζουράκης πήρε τον λόγο και απευθυνόμενος στον παρουσιαστή του show, Γιώργο Καπουτζίδη, τόνισε: «Είναι πραγματικά ένα θέμα αυτό. Δεν είναι ότι το κάναμε για να αστειευτούμε ή οτιδήποτε άλλο.

Ήθελα πραγματικά να κάτσω σ’ αυτή τη θέση. Δεν λέω, το κοινό είναι υπέροχο που κάθομαι εκεί και μπορώ να συνδεθώ μαζί του, αλλά κάθε φορά είναι διαφορετικό και δεν μπορούμε να αναπτύξουμε μια σχέση. Νιώθω παραγκωνισμένος».