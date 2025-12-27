«Χρονιά δοκιμασίας από τον Θεό» λέει ο Γιώργος Μαζωνάκης: Το μήνυμα σε αυτούς που «νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή του»

Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες στέλνει ο Γιώργος Μαζωνάκης λίγες ημέρες πριν ολοκληρωθεί το 2025. Ο τραγουδιστής χαρακτήρισε αυτή τη χρονιά ως «χρονιά δοκιμασίας» και ευχαρίστησε τον κόσμο για τον τρόπο που έχει αντιδράσει.

«Κύριες και κύριοι καλημέρα σας. Μια πολύ όμορφη καλημέρα. Θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, από τα βάθη της καρδιάς μου για τον τρόπο που αντιδράσατε, όλο αυτόν τον καιρό, όλο αυτόν τον χρόνο. Ήταν ένας δύσκολος χρόνος. Ήταν χρονιά δοκιμασίας, από τον Θεό, αν θα αλλαξοπιστήσω...

Ένα τεράστιο ευχαριστώ, που κάθε Πέμπτη και Σάββατο, στην Ακτή ζω ένα όνειρο.

Τελειώνοντας ο χρόνος, θα ήθελα να πω, σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου τα τελευταία 3-4χρόνια…Φτάνει, φτάνει! Η υπομονή είναι αρετή, δεν δηλώνει ηττοπάθεια! Άλλωστε ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιο. Καλή χρονιά με πίστη», είπε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε βρεθεί στο επίκεντρο λόγω της δικαστικής διαμάχης με την αδελφή του Βάσω, ενώ το καλοκαίρι απασχόλησε η ακούσια νοσηλεία του στο Δρομοκαϊτειο.

Λίγο πριν από την εκπνοή του 2025 ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται αντιμέτωπος με μήνυση που υπέβαλε εναντίον του για ασέλγεια ο τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος.