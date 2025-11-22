Χρύσα Ρώπα: «Η κατάθλιψη καθόταν πάντα δίπλα - Είναι σαν να θέλεις να γυρίσεις στην κοιλιά της μάνας σου»

Με το ερώτημα γιατί παίρνουμε με ευκολία αγχολυτικά, ηρεμιστικά και αντικαταθλιπτικά φάρμακα ασχολήθηκε το Σάββατο (22/11) η εκπομπή του Μιχάλη Κεφαλογιάννη «Ζω Καλά». Καλεσμένη ήταν η ηθοποιός Χρύσα Ρώπα, η οποία μίλησε για την κατάθλιψη με την οποία φλερτάρει, όπως χαρακτηριστικά λέει, αλλά και τα φάρμακα που εξακολουθεί να παίρνει για να αντιμετωπίζει τις δύσκολες καταστάσεις στη ζωή της, ενώ μοιράστηκε την προσωπική της εμπειρία με τα αντικαταθλιπτικά, περιγράφοντας τις δυσκολίες και τις παρενέργειες που αντιμετώπισε.

«Η κατάθλιψη για μένα ήταν μεγάλη ιστορία. "Καθόταν" πάντα δίπλα. Συνήθως το να κλαις, το να μη θέλεις να επικοινωνήσεις είναι τα αρχικά στάδια. Ρώτησα τον πρώτο γιατρό αν έχω και μου είπε "φλερτάρεις με την κατάθλιψη"», ανέφερε η Χρύσα Ρώπα.

Η έμπειρη ηθοποιός αποκάλυψε ότι συνεχίζει τη φαρμακευτική αγωγή της, τονίζοντας πως η αρχή ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. «Αντέδρασα πάρα πολύ. Δεν ήθελα να τα πάρω», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, η αγωγή της προκάλεσε έντονη κατακράτηση υγρών, με αποτέλεσμα να νιώσει ότι δεν αναγνώριζε τον εαυτό της. «Έγινα μια χοντρή που δεν είχα ρούχα να φορέσω. Δεν ήθελα να βγω από την πόρτα. Τρόμαξα πολύ. Αναζήτησα άλλο γιατρό που μου βρήκε τη λύση με άλλον γιατρό, αλλά πρέπει να το ψάξεις κι εσύ», τόνισε η Χρύσα Ρώπα.

Μιλώντας για το πώς βίωσε την κατάθλιψη, η Χρύσα Ρώπα περιέγραψε: «Ξέρεις τι είναι η κατάθλιψη; Έτσι όπως τη βίωσα, είναι σαν να θέλεις να γυρίσεις στην κοιλιά της μάνας σου».