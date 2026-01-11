Μενού

Χρυσές Σφαίρες 2026: Τα gift bags των νικητών αγγίζουν το ένα εκατομμύριο - Τι περιλαμβάνουν

Aπό σπάνιες ετικέτες κρασιών μέχρι πολυτελείς διακοπές σε πανάκριβα θέρετρα, η gift bag για τους νικητές στις Χρυσές Σφαίρες είναι αξιοζήλευτη.

Golden Globes
Golden Globes | Youtube/ CBS News
Την αυλαία των λαμπερών εκδηλώσεων για το 2026 σηκώνουν οι Χρυσές Σφαίρες, με την τελετή απονομής να ξεκινά το βράδυ της 11ης Ιανουαρίου στην Αμερική, δηλαδή στις 3:00 ξημερώματα 12/1 για την Ελλάδα. Η καθιερωμένη γιορτή της υποκριτικής που τιμά τις τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές που ξεχώρισαν το προηγούμενο έτος, επιστρέφει και η αγωνία για την ανάδειξη των νικητών είναι μεγάλη.

Όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος, υπάρχουν φαβορί και αουτσάιντερ. Θα καταφέρουν να επιβεβαιωθούν οι φήμες ή οι νικητές θα αποτελέσουν - γι’ ακόμα μια φορά - έκπληξη; Η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο huge event της χρονιάς έχει ξεκινήσει.

