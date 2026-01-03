Χρυσηίδα Γκαγκούτη: Αποσύρει τη συμμετοχή της για τον εθνικό τελικό της Eurovision 2026 - O λόγος

Μια δυνατή υποψηφιότητα για την Ελλάδα και τη Eurovision 2026 ήταν η Χρυσηίδα Γκαγκούτη, η οποία ωστόσο δήλωσε ότι αποσύρει τη συμμετοχή της για το Sing for Greece, τη διαδικασία επιλογής του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, μέσω πολλών Instagram story εξήγησε τους λόγους της ακύρωσης. Δήλωσε ότι η φετινή συνθήκη του διαγωνισμού δεν της δημιουργεί το αίσθημα άνεσης που θα ήθελε.

«Για μένα η Eurovision ήταν ένα πάρτι μεταξύ χωρών, ένας διαγωνισμός τραγουδιστικός και, ίσως, αισθάνομαι ότι υπάρχει μία περίπτωση αυτή τη χρονιά να μην είναι κάτι τέτοιο. Κάτι που δεν με κάνει να νιώθω πολύ άνετα με αυτό.

Ωστόσο, ελπίζω στο τέλος της υπόθεσης να είναι (ένα πάρτι) και να περάσουν όλοι πάρα πολύ καλά και όμορφα, και να είναι δίκαια όσο το δυνατόν περισσότερο και ωραία», δήλωσε μεταξύ άλλων και ευχήθηκε καλή επιτυχία στους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους.