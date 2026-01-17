Η άγνωστη ιστορία που αποκάλυψε ο Άρης Δαβαράκης για την Μελίνα Μερκούρη: «Η βραδιά που θα θυμάμαι για πάντα»

Υπάρχουν νύχτες που δεν γράφονται σε φωτογραφίες, μόνο στη μνήμη. Μία τέτοια αποκάλυψε ο Άρης Δαβαράκης στην Αθηναΐδα Νέγκα, όταν εκείνη τον ρώτησε ποια ήταν η πιο extreme νυχτερινή στιγμή της ζωής του. Η απάντηση ήρθε ακαριαία:

«Η βραδιά που θυμάμαι και θα θυμάμαι για πάντα, περισσότερο από όλες τις άλλες βραδιές στο Εργοστάσιο, ήταν μια βραδιά που κάναμε ένα πάρτι για τη Μελίνα Μερκούρη», είπε.

Τότε η Μελίνα ήταν Υπουργός Πολιτισμού — και φυσικά, όπως του είπε, «αποκλείεται, δεν μπορούμε να κάνουμε πάρτι στο Εργοστάσιο και να έρθει η Υπουργός Πολιτισμού». Η απάντηση της παρέας; Αφοπλιστική: «Δεν θα είναι κανένας φωτογράφος».

Και έτσι έγινε. Ένα πάρτι προς τιμήν της, με την απόλυτη προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει καμία φωτογραφία — και πράγματι δεν υπάρχει καμία φωτογραφία. Μια νύχτα που έζησε μόνο για όσους ήταν εκεί.

Ο Δαβαράκης περιέγραψε τη Μελίνα όπως λίγοι: μια γυναίκα που ήθελε να ξεσπάσει, να το ρίξει έξω, που «λίγο καταπιεζόταν με το υπουργιλίκι», χωρίς όμως να προδώσει ποτέ τον ρόλο της. «Ήθελε τον ρόλο της Υπουργού Πολιτισμού μέχρι τέλους. Είναι σαν να παίζει 8–10 χρόνια την ίδια παράσταση με τεράστια επιτυχία», είπε χαρακτηριστικά.

Και συνέχισε, μνημονεύοντας το έργο της: «Κι αν σκεφτόμουν τι άφησε πίσω της σαν έργο… δηλαδή τα Αναφιώτικα, μέχρι τα κτίρια που σώθηκαν, το θέμα των Μαρμάρων, μέχρι όλα τα ΔΗΠΕΘΕ που τότε κοροϊδεύαμε και λέγαμε “θα παίζουν Μπρεχτ στο Κορδελιό” — και τώρα παίζουν Μπρεχτ όπου θέλουν. Κι αυτό είναι πολύ σημαντικό».