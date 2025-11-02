Η ακραία θεωρία συνωμοσίας που υποστήριξε η Κιμ Καρντάσιαν - Οργισμένη απάντηση της NASA

Γιατί είναι τόσο διαδεδομένες οι θεωρίες συνομωσίας; Σε αντίθεση με το στερεότυπο που υπάρχει περί απομονωμένων πολεμιστών του πληκτρολογίου, οι άνθρωποι που πιστεύουν στις θεωρίες συνωμοσίας είναι πολύ περισσότεροι απ' όσους νομίζουμε και μπορεί να είναι από τον κύριο και την κυρία της διπλανής πόρτας, μέχρι πρόσωπα της showbiz.

Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ανοιχτά για παράδειγμα ότι η Γη είναι επίπεδη, ενώ άλλοι συμφωνούν ότι υπάρχει κάτι που προκαλεί την εξαφάνιση αεροπλάνων και πλοίων στο Τρίγωνο των Βερμούδων.

Μια από τις πιο πρόσφατες θεωρίες συνομωσίας που έχουν αναπτυχθεί, έχει ως αντικείμενο κάτι αρκετά περίεργο θα έλεγε κανείς. Θυμάστε την τρέλα που υπήρχε πριν από λίγους μήνες, με ανθρώπους που αγόραζαν τις κούκλες Labubu;

Υπήρχε και υπάρχει μια μερίδα κόσμου λοιπόν, που υποστηρίζει ότι τα Labubu πρόκειται για κούκλες που είναι κυριευμένες από δαίμονες. Αυτή είναι και η θεωρία συνωμοσίας την οποία έχει παραδεχτεί ότι πιστεύει και η Κιμ Καρντάσιαν.

Ωστόσο η σχέση της Κιμ Καρντάσιαν με τις θεωρίες συνομωσίας είναι αρκετά πιο περίπλοκη. Σύμφωνα με το Unilad, η Κιμ Καρντάσιαν δεν θεωρεί πως η πρώτη προσεδάφιση του ανθρώπου στη Σελήνη το 1969 έγινε ποτέ. Θεωρεί, σύμφωνα και με την θεωρία συνομωσίας, ότι πρόκειται περί απάτης.

«Νομίζω ότι ήταν ψεύτικο», ισχυρίστηκε η Κιμ για την αποστολή Apollo 11 των Μπαζ Όλντριν και Νιλ Άρμστρονγκ στο επεισόδιο της σειράς «The Kardashians» της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου. Μάλιστα προσπαθούσε να πείσει τη συμπρωταγωνίστριά της στο All's Fair, Σάρα Πόλσον γι' αυτό.

«Μπορώ να σου στείλω, μέχρι στιγμής, ένα εκατομμύριο άρθρα και με τον Μπαζ Όλντριν και... τον άλλον», είπε η Κιμ στην Πόλσον, στα γυρίσματα της σειράς του Hulu, αναφερόμενη στον αστροναύτη Νιλ Άρμστρονγκ .

Γνωρίζοντας τις αντιδράσεις που θα είχαν τα σχόλιά της, ένας παραγωγός ρώτησε την Κιμ ποια είναι η υπεράσπισή της για όσους την αποκαλούν τρελή: «Θα πουν ότι είμαι τρελή ό,τι και να γίνει. Μπείτε και δείτε μόνοι σας».

Η απάντηση της NASA

Yes, @KimKardashian, we’ve been to the Moon before… 6 times!



And even better: @NASAArtemis is going back under the leadership of @POTUS.



We won the last space race and we will win this one too 🇺🇸🚀



🎥: Hulu pic.twitter.com/CkexEEPFSv — NASA Acting Administrator Sean Duffy (@SecDuffyNASA) October 30, 2025

Λίγες ώρες μετά την μετάδοση του επεισοδίου, ο υπηρεσιακός διευθυντής της NASA, Σον Ντάφι, με ανάρτηση στο X έγραψε: «Ναι, έχουμε ξαναπάει στη Σελήνη... 6 φορές!».

Στη συνέχεια, αναγνώρισε το πρόγραμμα Artemis, το οποίο «επιστρέφει υπό την ηγεσία» του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. «Κερδίσαμε τον τελευταίο διαστημικό αγώνα και θα κερδίσουμε και αυτόν», κατέληξε ο Ντάφι.