Η Αλεξάνδρα Ούστα αδιαφορεί (πια) για τη γνώμη του κόσμου - Συνέντευξη στο JennyGr

Η Αλεξάνδρα Ούστα ανήκει στην κατηγορία των ηθοποιών που πέρασαν το κατώφλι της δημοσιότητας με τρόπο μάλλον αιφνίδιο. Η πρώτη τηλεοπτική εμφάνισή της στη σειρά του MEGA «Η ώρα η καλή» προέκυψε τυχαία - μια συγκυρία που έμελλε να καθορίσει την πορεία της, ίσως περισσότερο απ’ όσο και η ίδια περίμενε τότε. Κατά την πρώτη σεζόν της σειράς, έκανε γυρίσματα, ενώ, παράλληλα σπούδαζε υποκριτική - έχοντας ήδη αποφοιτήσει από το Ωδείο Τέχνης Γ. Φακανά.
