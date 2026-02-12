Η Αναστασία Τσιλιμπίου ζει με τους δικούς της κανόνες κι ας φοβάται την απόρριψη - Συνέντευξη στο JennyGr

Η Αναστασία Τσιλιμπίου μάλλον είχε ανέκαθεν μέσα της το μεράκι και την όρεξη για δουλειά. Συστήθηκε στο ευρύ κοινό το 2007 μέσα από την τηλεοπτική σειρά «Για την καρδιά ενός αγγέλου». Πριν ακόμη σβήσει τα 18α κεράκια της, κέρδισε έναν ρόλο στην τουρκική σειρά «Kösem Sultan» και μετακόμισε στη γειτονική χώρα για πέντε μήνες. Αν τη ρωτήσεις σήμερα γι' αυτή την ξεχωριστή εμπειρία, θα σου πει πως δεν τη βίωσε όπως θα τη βίωνε τώρα – λόγω του νεαρού της ηλικίας της – ωστόσο νιώθει τεράστια ευγνωμοσύνη.

