Η Αντζελίνα Τζολί σκέφτεται να φύγει από τις ΗΠΑ λόγω Τραμπ

Το ενδεχόμενο μετακόμισης εκτός ΗΠΑ εξετάζει πλέον και επίσημα η δημοφιλής ηθοποιός Αντζελίνα Τζολί (Angelina Jolie), μία εκ των σελέμπριτις που έχουν εκφράσει ανοιχτά τη διαφωνία τους με τις πολιτικές Τραμπ.

Σύμφωνα με το People, η 50χρονη ηθοποιός, Αντζελίνα Τζολί, φέρεται να εξετάζει «διάφορες τοποθεσίες στο εξωτερικό», ενώ ετοιμάζεται να βγάλει προς πώληση το σπίτι της στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με το People, η Τζολί «ποτέ δεν ήθελε να ζήσει μόνιμα στο Λος Άντζελες», αλλά περιοριζόταν από τη συμφωνία επιμέλειας με τον πρώην σύζυγό της Μπραντ Πιτ. Το ισχυρό ζευγάρι του Χόλιγουντ κατέληξε σε διαζύγιο τον Δεκέμβριο.

Angelina Jolie could be the latest celebrity to leave the US since Trump return https://t.co/dKKXOEbz2F pic.twitter.com/iDThoTPaUH — The Independent (@Independent) August 14, 2025

Πότε μετακομίζει η Αντζελίνα Τζολί

Η Αντζελίνα Τζολί «σχεδιάζει να μετακομίσει μόλις ο Νοξ και η Βιβ γίνουν 18 ετών, δηλαδή του χρόνου. Έχει βάλει στο μάτι αρκετές τοποθεσίες στο εξωτερικό. Θα είναι πολύ χαρούμενη όταν θα μπορέσει να φύγει από το Λος Άντζελες» ανέφερε πηγή στο μέσο ενημέρωσης.

Η Αντζελίνα Τζολί αγόρασε το σπίτι του 1913, το οποίο κάποτε ανήκε στον Cecil B. DeMille, το 2017 για 24,5 εκατομμύρια δολάρια. Το ακίνητο 1.000 τετραγωνικών μέτρων, διαθέτει έξι υπνοδωμάτια και 10 μπάνια.

Η ηθοποιός και ο Πιτ ήταν προηγουμένως ιδιοκτήτες του Château Miraval στη Γαλλία, το οποίο νοίκιασαν για πρώτη φορά το 2008 και στη συνέχεια αγόρασαν, σύμφωνα με πληροφορίες, για 60 εκατομμύρια δολάρια το 2012. Εκεί ήταν και ο τόπος όπου παντρεύτηκαν το 2014.

Με πληροφορίες από Telegraph