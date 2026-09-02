Σε εξομολογητικό ύφος μίλησε η Doja Cat, η οποία επέλεξε να μιλήσει ανοχτά για μια πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής της αναφορικά με τη μάχη που έδωσε με τις εξαρτήσεις, τα ναρκωτικά και το αλκόολ.

Η 30χρονη τραγουδίστρια, βραβευμένη με Grammy, μέσα από βίντεο που ανέβασε στο λογαριασμό της στο TikTok μοιράστηκε με τους φανς μια αλήθεια που έκρυβε για χρόνια, ενώ μίλησε και για ζητήματα ψυχικής υγείας.

«Φίλοι μου, πραγματικά δεν ήθελα να κάνω αυτό το TikTok, γιατί έχω φόβο στην καρδιά μου», είπε αρχικά στο βίντεό της. «Όμως έμαθα ότι στο ταξίδι της θεραπείας πρέπει να κάνεις κάθε μέρα κάτι που σε τρομάζει. Έπρεπε να βγάλω αυτά τα πράγματα από μέσα μου».

Έπειτα, μίλησε για την εξάρτηση που είχε με την κοκαΐνη σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Θα κάνω μια διευκρίνιση που δεν θα ήθελα. Έχω παλέψει με την κοκαΐνη… Πρέπει να ήταν πριν από περίπου οκτώ χρόνια, αλλά δόξα τω Θεώ το έχω ξεπεράσει προ πολλού».

Επιπλέον μίλησε και για το αλκόολ, παραδεχόμενη πως χρησιμοποιούσε το ίντερνετ για να επιβεβαιώσει τις αρνητικές σκέψεις που είχε στο μυαλό της, που πυροδοτούνταν από το αλκόολ.

«Δεν θεωρούσα τον εαυτό μου αλκοολική, αλλά σίγουρα είχα σοβαρό πρόβλημα», εξομολογήθηκε, προτρέποντας τους ακολούθους της να μην συνδυάζουν ποτέ τις ουσίες με την αναζήτηση online αποδοχής.

Οι συγκεκριμένες εξομολογήσεις έρχονται στον απόηχο της παραδόχης της ότι έχει διαγνωστεί με Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας (BPD). Κλείνοντας, σημείωσε πως βρίσκεται σε διαρκή διαδικασία επούλωσης.