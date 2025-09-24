Doja Cat: «Σας συγχωρώ για τις κριτικές σας» - Χαμός με το εξώφυλλο του νέου άλμπουμ «Vie»

Η Doja Cat αποκάλυψε το νέο εξώφυλλο του επερχόμενου άλμπουμ της, «Vie», προκαλώντας «σούσουρο» για τους συμβολισμούς του, και υπερασπίστηκε την επιλογή της απέναντι στη σκληρή κριτική που έλαβε.

Στο εξώφυλλο που μοιράστηκε σε ανάρτησή της στο Instagram τη Δευτέρα 22/9, η ράπερ εμφανίζεται να είναι κρεμασμένη από ένα κίτρινο αλεξίπτωτο το οποίο έχει παγιδευτεί στα κλαδιά ενός δέντρου, φορώντας ένα σκισμένο νυφικό.

Στη λεζάντα της ανάρτησης εξήγησε τον βαθύτερο συμβολισμό του έργου, αναφέροντας ότι το κίτρινο αλεξίπτωτο συμβολίζει την περιέργεια και την περιπέτεια ενώ το δέντρο, τη ζωή, μεταφέρει το ΑΜΠΕ.

'Vie' by Doja Cat — out this friday pic.twitter.com/MH4hrWQH3K — ໊ (@agorashills) September 23, 2025

Doja Cat: «Κριτικοί, σας συγχωρώ»

«Το να ερωτεύεσαι σημαίνει να εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου και τους άλλους», ξεκίνησε την ανάρτησή της, η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνις.

«Το κίτρινο αλεξίπτωτο συμβολίζει την περιέργεια, την ευτυχία και την περιπέτεια. Το δέντρο αντιπροσωπεύει τη ζωή και τη σοφία, προσφέροντας ασφάλεια, ενώ οι γρατζουνιές από την πτώση σε διδάσκουν ότι όλα μπορούν να επουλωθούν.

Η αγάπη μεγαλώνει προς τα πάνω, αλλά κυρίως προς τα κάτω είναι οι ρίζες που σε κρατούν σταθερό. Αυτό είναι το εξώφυλλο του άλμπουμ μου», συμπλήρωσε.

Αντιδρώντας στις αρνητικές κριτικές που δέχτηκε η Doja Cat υπερασπίστηκε εκ νέου την απόφασή της με μία νέα ανάρτηση στο X.

«Δεν μπορείτε να με κάνετε να νιώσω άσχημα για ένα εξώφυλλο που έχει ουσιαστικό εσωτερικό νόημα», ανέφερε.

«Η μεγαλύτερη ασπίδα είναι η αγάπη και η ακεραιότητα. Συγχωρώ την αυστηρή σας κριτική, αλλά για μένα έχω κερδίσει ξανά, γιατί ακολούθησα την καρδιά μου. Αν ήμουν στη θέση σας, δεν θα το έκανα», πρόσθεσε.

Παράλληλα, η Doja Cat σε συνέντευξή της αποκάλυψε ότι το άλμπουμ “Vie” είναι πολύ πιο ποπ, με ομοιότητες σε παλαιότερες επιτυχίες της, όπως το “Say So“.

You can’t make me feel bad for a cover that has visceral meaning. The greatest armor is love and integrity. I forgive your harsh criticism but for me I won yet again for following my heart. If I was you I wouldn’t. — DOJA CAT (@DojaCat) September 23, 2025