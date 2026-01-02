Την ιδέα του Γιώργου Λιάγκα έκαναν πράξη ο Χάρης και η Αντελίνα Βαρθακούρη συμφωνώντας στο να τραγουδήσει η μικρή τους κόρη Λιόνα για πρώτη φορά τηλεοπτικά μαζί με τον μπαμπά της, όπως κάποτε έκανε εκείνος με τον Γιάννη Πάριο.

Η 13χρονη μικρή - θαυμάστρια της Νατάσας Θεοδωρίδου, αφού χάρισε πρώτα στους τηλεθεατές το ρεφρέν της «Κόκκινης Γραμμής», ερμήνευσε με τον Χάρη Βαρθακούρη το «Ανήμερα του έρωτα» προσφέροντας στους τηλεθεατές μια τρυφερή στιγμή μπαμπά και κόρης.

«Θα ήταν υποκριτικό εκ μέρους μου από τη στιγμή που το έχω κάνει εγώ και σε κακό δεν μου βγήκε. Αφού έχω τη δυνατότητα γιατί να τη στερήσω από την κόρη μου; Ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να γίνει μια σπουδαία τραγουδίστρια και να θυμάται ότι η πρώτη της εμφάνιση ήταν με τον πατέρα της», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χάρης Βαρθακούρης εξηγώντας τους λόγους που είπε «ναι» σε αυτή την ιδέα να τραγουδήσουν μαζί.

Από την πλευρά της η μικρή Λιόνα ανέφερε:

«Θέλω να μοιάσω στον μπαμπά και στον παππού. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτούς, για όλους. Το όνειρο μου είναι να γίνω τραγουδίστρια και να τραγουδάω μαζί με τον μπαμπά», τόνισε επίσης η κόρη του Χάρη Βαρθακούρη.