Αντελίνα για Χάρη Βαρθακούρη: «Τον ζηλεύω αφόρητα» - «Πολλές φορές έχουμε φτάσει στο τέλος»

Ο Χάρης Βαρθακούρης ήταν καλεσμένος σήμερα Παρασκευή (2/1) στο «Πρωινό» και όταν η συζήτηση με τον Γιώργο Λιάγκα πήγε στη σύζυγό του, Αντελίνα Βαρθακούρη, ο γνωστός τραγουδιστής αποκάλυψε πως έχουν φτάσει πολλές φορές στα πρόθυρα του διαζυγίου και ότι το πρωί πριν φύγουν από το σπίτι τσακώθηκαν άσχημα.

Δεδομένου ότι η Αντελίνα Βαρθακούρη ήταν στο στούντιο, ο Γιώργος Λιάγκας την κάλεσε να καθίσει μαζί τους, ώστε να μάθει τι είχε συμβεί με τους δύο καλεσμένους να λένε - μεταξύ άλλων - πως ζηλεύουν ο ένας τον άλλο.

Διαβάστε επίσης - Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη: Η πιο αδικημένη κωμική σειρά του Mega επιστρέφει εκεί που δεν το περιμέναμε

«Ζηλεύω την Αντελίνα», είπε αρχικά ο Χάρης Βαρθακούρης για να απαντήσει εκείνη με τη σειρά της:

«Και εγώ τον ζηλεύω τον Χάρη, αφόρητα. Τον ποθώ περισσότερο από ό,τι παλιά. Δεν ξέρω αν κάποιος δεν το έχει ζήσει και το λέω σε όλους τους νέους ανθρώπους.

Μην τα παρατάτε, γιατί υπήρξαν στιγμές που έλεγες "τέλος". Έχω πάει και σε δικηγόρο, έχω τον θείο μου. Κάθε φορά παίρνω τον θείο μου τηλέφωνο».

«Πολλές φορές έχουμε φτάσει στο τέλος. Έχω googλάρει τη λέξη "διαζύγιο". Τις περισσότερες φορές που έπεσε η συζήτηση αυτή, μεταξύ σοβαρού και αστείου αλλά περισσότερου σοβαρού, ήταν την περίοδο που ήμασταν στην τηλεόραση.

Η τηλεόραση έφερε σε εμάς τον σκοτωμό. Είναι μια δουλειά, ένα περιβάλλον, μια συνθήκη που ευνοεί τον χωρισμό όσο τίποτα άλλο», εξήγησε από πλευράς του ο Χάρης Βαρθακούρης.

«Ο Χάρης είναι ο άνθρωπος που, όταν είμαστε στο σπίτι, θέλει να είμαι άβαφτη, να είμαι η Αντελίνα του, να πιάνει τα ρούχα με το ύφασμα το βαμβακερό της πιτζάμας. Να είμαι το κορίτσι του που θα φάμε, που θα μαγειρέψω, που θα τον περιποιηθώ», είπε στη συνέχεια η Αντελίνα Βαρθακούρη.

Αντελίνα Βαρθακούρη: «Από την πρώτη μέρα ο Χάρης είναι πάρα πολύ large σε όλα»

Όταν ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε στα αρνητικά σχόλια που είχαν δεχτεί όταν ο Χάρης Βαρθακούρης είχε δηλώσει δημόσια «η θέση της είναι στο σπίτι, οι κόρες μας την έχουν ανάγκη».

«Tρεις μου την έπεσαν για εκείνη τη δήλωση. Γιώργο μου, θα σου πω γιατί το έχω φιλοσοφήσει. Αδιαφορώ. Το πρόβλημά μου δεν είναι τι λένε, είναι ποιοι το λένε», σχολίασε σήμερα ο ίδιος.

Διαβάστε επίσης - Βάνα Μπάρμπα: «Δεν ήξερα πόσο δύσκολο, επώδυνο και ανόητο είναι να μεγαλώνω μόνη μου ένα παιδί»

«Ο Χάρης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, από την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε, είναι πάρα πολύ large σε όλα. Δεν με έκανε ποτέ να αισθανθώ ότι "ωχ, τώρα πώς θα του το πω;" ή "τώρα που θα πάμε κάπου, ποιος θα πληρώσει;". Εγώ δεν τα ξέρω αυτά.

Από την πρώτη μέρα που είμαστε μαζί, όχι μόνο σαν παντρεμένοι, ο Χάρης ό,τι έφερνε στο σπίτι ήταν "παρ' τα και καν' τα ό,τι καταλαβαίνεις" χωρίς να με ρωτήσει ποτέ.

Όχι μόνο δεν έχω αισθανθεί ποτέ καταπίεση, αλλά είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει ελέγξει ποτέ τίποτα. Είναι… "παρ’τα". Ούτε καν να μου περάσει από το μυαλό το μισά – μισά, δεν υπάρχουν αυτά", εξήγησε η Αντελίνα Βαρθακούρη με τον τραγουδιστή να τονίζει πως «έτσι μεγάλωσα, αυτό το παράδειγμα πήρα από τον πατέρα μου».