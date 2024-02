Η εκατομμυριούχος Σάρον Στόουν γκρινιάζει για το τίμημα της φήμης: «Είναι πολύ ακριβό»

Η Σάρον Στόουν, η οποία φέρεται να έχει καθαρή περιουσία 40 εκατομμυρίων δολαρίων, γκρινιάζει για το τίμημα του να είσαι πλούσιος και διάσημος. «Βγαίνεις για φαγητό και είναι 15 άτομα στο τραπέζι. Ποιος παίρνει τον λογαριασμό; Παίρνεις τον λογαριασμό για δείπνο των 3.000 δολαρίων κάθε φορά» παραπονέθηκε η Στόουν σε συνέντευξή της στο «InStyle», που δημοσιεύθηκε την Τρίτη (13/2).

Μερικά από τα έξοδά της περιλαμβάνουν το πρόσφατα αγορασμένο σπίτι της, καθώς και τις αμοιβές για το προσωπικό ασφαλείας της, τους υπεύθυνους δημοσίων σχέσεων, τους μακιγιέρ και τους μάνατζερ.

Η 65χρονη ηθοποιός ωστόσο, κάθε άλλο παρά τσιγκούνα είναι, όπως μεταδίδει η Page Six. Στα απομνημονεύματά της, το 2021, με τίτλο «The Beauty of Living Twice», η Στόουν αποκάλυψε ότι είχε δώσει ένα μεγάλο μέρος του μισθού της στον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, για να μπορέσει να παίξει στην ταινία του 1995 «The Quick and the Dead».

«Ήταν ένας σούπερ σταρ» είπε η Στόουν στο «InStyle» για τον Ντι Κάπριο, ο οποίος μόλις είχε πρωταγωνιστήσει στον πρωτοποριακό ρόλο του, που ήταν υποψήφιος για Όσκαρ στο «What’s Eating Gilbert Grape». «Ήθελα να παίξω σε μια υπέροχη ταινία, όχι σε μια ηλίθια ταινία. Έτσι, πήρα τους καλύτερους ανθρώπους δίπλα μου» εξήγησε η Στόουν. Μάλιστα, σε απορία παραγωγού για την απόφασή της να δώσει μερικά από τα κέρδη της στον Ντι Κάπριο, μόνο και μόνο για να δεχθεί να παίξει στο γουέστερν του 1995, εκείνη του απάντησε: «Καταλαβαίνω ότι οι άντρες δεν σκέφτονται έτσι, αλλά αυτός είναι ο τρόπος που σκέφτονται οι γυναίκες».

Η σταρ του «Καζίνο», η οποία πήρε το ρόλο με συμβόλαιο 3 εκατομμυρίων δολαρίων μαζί με τον Τζιν Χάκμαν, έδωσε 1 εκατομμύριο δολάρια στον Ντι Κάπριο για να υποδυθεί τον γιο της στην οθόνη.