Έλενα Χαραλαμπούδη: «Μία κυρία μπήκε από το παράθυρο του αυτοκινήτου και μου φώναζε σ’ αγαπώ»

Η Έλενα Χαραλαμπούδη, γνωστή ως «5 minute mum», εμφανίστηκε στην εκπομπή «Καλοκαιρινό Ραντεβού» και μίλησε με ειλικρίνεια για την καθημερινότητά της, την αγάπη που λαμβάνει από τον κόσμο, αλλά και τα επαγγελματικά της σχέδια.

Η ηθοποιός περιέγραψε περιστατικά από την καθημερινότητά της, όπου γυναίκες και άντρες την σταματούν στον δρόμο ή ακόμα και μέσα από τα αυτοκίνητά τους για να της εκφράσουν την αγάπη τους.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Στο δρόμο βιώνω κάτι φοβερό, σταματούν γυναίκες και άντρες με το αυτοκίνητο. Μία κυρία μπήκε απ’ το παράθυρο του αυτοκινήτου και μου φώναζε “Σ’ αγαπώ”».

Αγαπημένο της συμβάν είναι όταν της φωνάζουν «μιλφάρες», κάτι που η ίδια χρησιμοποιεί συχνά και στα σκετς της.

Η Χαραλαμπούδη αντιμετωπίζει τα σχόλια – θετικά και αρνητικά – με την ίδια οπτική. Όπως είπε, δεν θυμάται τα αρνητικά, καθώς δεν τα ξεχωρίζει από τα θετικά.

Αναφέρθηκε στους ρόλους που αγαπά περισσότερο, τονίζοντας πως της αρέσουν τα άκρα. Ιδιαίτερη αδυναμία έχει στον ρόλο της γιαγιάς και της έφηβης, που όπως είπε, απολαμβάνει να υποδύεται.

Η ηθοποιός μίλησε για το νέο της project στην τηλεόραση, σε συνεργασία με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα στον ΣΚΑΪ. Όπως ανέφερε, στόχος τους είναι να μεταφέρουν το ύφος και την αυθεντικότητα των βίντεο τους από το YouTube στην τηλεόραση, χωρίς να αλλοιωθεί η ταυτότητά τους.

Όταν ρωτήθηκε για τη συμμετοχή της σε τηλεοπτικό πάνελ, αποκάλυψε πως της έχουν γίνει προτάσεις στο παρελθόν, αλλά δεν θεωρεί πως ταιριάζει σε τέτοιο πλαίσιο.

«Δεν μπαίνω σε καλούπι, θα έκανα κακό σε μια τέτοια ομάδα, λέω ό,τι σκέφτομαι και έχω άναρχο λόγο», δήλωσε χαρακτηριστικά.