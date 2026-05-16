Eurovision 2006: Όταν η Έλενα Παπαρίζου μάγευε ΟΑΚΑ - Ευρώπη με το Mambo, αλλά στην ΕΡΤ έπαιζαν διαφημίσεις

Φέτος γιορτάζουμε 20 χρόνια από τότε που η Eurovision διοργανώθηκε στην Αθήνα στο ΟΑΚΑ ύστερα από τη νίκη της Έλενας Παπαρίζου το 2005 με το My Number One.

Εκτός από όλα όσα είδαμε στους δύο Ημιτελικούς και στον Τελικό μέσα από την ΕΡΤ, ένα που πραγματικά μας έμεινε αξέχαστο ήταν και κάτι που δεν είδαμε ποτέ live στην τηλεόραση, αλλά θα θέλαμε πολύ να είχαμε δει: την Έλενα Παπαρίζου να τραγουδάει και να χορεύει το Mambo, το οποίο είχε κυκλοφορήσει πριν λίγο καιρό.

Διαβάστε επίσης - Eurovision: Το σχόλιο για το Everything της Βίσση που μας είχε «κάψει» και έγινε σκηνή στο Παρά Πέντε

Ο λόγος που δεν το είδαμε; Έπαιζαν διαφημίσεις αν και την ίδια ώρα οι Ευρωπαίοι είχαν κανονικά εικόνα από το ΟΑΚΑ.

Νωρίτερα η Έλενα Παπαρίζου είχε ανοίξει τη βραδιά του Μεγάλου Τελικού της Eurovision ερμηνεύοντας το My Number One που μας είχε χαρίσει τη νίκη έναν χρόνο πριν και στη συνέχεια ακολούθησε το διαγωνιστικό κομμάτι.

Όταν πλέον αυτό είχε ολοκληρωθεί και είχε ξεκινήσει η ψηφοφορία, η Έλενα Παπαρίζου ξανανέβηκε στη σκηνή με το Mambo, μαγεύοντας και πάλι τους Eurofans με την εντυπωσιακή εμφάνισή της.

Το σχόλιο που έκανε ο τότε παρουσιαστής του BBC, Τέρι Γούογκαν (Terry Wogan) «απλά μας δείχνει ότι άμα ήθελε, μπορούσε να νικήσει και φέτος» τα λέει όλα.

Ωστόσο, εμείς στην ΕΡΤ το μόνο που προλάβαμε να δούμε ήταν τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα (και πολλά λέμε...) από το Mambo ίσα για να καταλάβουμε... τι είχαμε μόλις χάσει και να λέμε, «δεν μπορεί να έγινε αυτό».

Οι λόγοι που έπεσαν τότε διαφημίσεις είναι προφανείς, αλλά εμείς το μόνο που θα πούμε ευτυχώς για την ΕΡΤ που το Twitter (πλέον X) είχε μόλις δημιουργηθεί και δεν είχε τη σημερινή δυναμική του γιατί μπορούμε να φανταστούμε τι θα είχε γίνει και ευτυχώς για εμάς που στο YouTube μπορούμε να γυρνάμε - ειδικά τέτοιες ημέρες - τον χρόνο πίσω και να απολαμβάνουμε την Έλενα Παπαρίζου ξανά και ξανά.