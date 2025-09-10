Μενού

Η Ελένη Βουλγαράκη «ψήνει» τους haters στο TikTok: «Ζω τη ζωή μου, σε αντίθεση με τους μικρόψυχους»

Η Ελένη Βουλγαράκη «φρεσκάρεται» με τα δάκρυα των haters στο TikTok.

ελενη βουλγαρακη
Το νέο βίντεο της Ελένης Βουλγαράκη | TikTok
Η Ελένη Βουλγαράκη δεν ασχολείται γενικά με τους haters, αλλά όταν το κάνει, φροντίζει να περάσει καλά, και αυτό έκανε με το τελευταίο της βίντεο στο TikTok.

H γνωστή διάσημη ραδιοφωνική παραγωγός, δημοσίευσε ένα κλιπ στο οποίο δίνει στους επικριτές της στο διαδίκτυο, περίπου, αυτό που θέλουν, κάνοντας περιπαικτικά ότι κλαίει κάτω από ένα γελάκι που τα λέει όλα.

Και τι είναι αυτό που χαροποιεί την Ελένη Βουλγαράκη; Τι άλλο παρά τα πραγματικά δάκρυα που ρίχνουν όσοι σπαταλούν τον πολύτιμο χρόνο τους για να μην καταφέρουν τελικά να την επηρεάσουν.

Στη λεζάντα του βίντεο γράφει:

«Όταν γράφει κάποιος ή ΚΑΠΟΙΑ (που είναι ακόμα πιο τραγικό) την εμετική του ηλιθιότητα κάτω από post μου (αντί να ασχολείται ο καθένας με τη ζωούλα του) με πρόθεση να με προσβάλει/στεναχωρήσει (;) αλλά εγώ ζω πιο ευτυχισμένη από ποτέ τη ζωή μου με πολλή αγάπη σε αντίθεση με τους μικρόψυχους” έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η Ελένη Βουλγαράκη.

