Η Ελληνίδα κολλητή της Kylie Jenner με τους εκατομμύρια followers στο Instagram

Μια τίμια εργαζόμενη, ένα κορίτσι του λαϊκού μόχθου, μια εργάτρια του ινφλουένσερ και συγνώμη, κάπου εδώ σταματάω με τη μέτρια ειρωνεία για την περιγραφή της ζωής της Αναστασίας Καρανικολάου, της νεαρής ινφλουένσερ που έχει γίνει γνωστή από πολλά media εκεί έξω ως «η κολλητή της Κάιλι Τζένερ» ή «η Ελληνίδα που συχνάζει με τις Καρντάσιαν». Η Αναστασία Καρανικολάου, με 10.3 εκατομμύρια followers στο Instagram και περίπου 800.000 στο YouTube της (ανενεργό εδώ και ένα χρόνο, αλλά το fanbase δεν έφυγε ποτέ), έχει μια ενδιαφέρουσα ζωή. Ας την ανακαλύψουμε.

Πρώτα χρόνια

Παρά το γεγονός ότι τώρα ζει έναν πολυτελή τρόπο ζωής, η Κάρανικολάου δεν μεγάλωσε σε πλούσια οικογένεια. Κατά την εμφάνισή της στο podcast "Call Her Daddy", αποκάλυψε ότι εκείνη και η αδερφή της, Αλεξία Κάρανικολάου, αντιμετώπισαν «πολλές δυσκολίες» μεγαλώνοντας.

Η μητέρα τους αντιμετώπιζε προβλήματα εθισμού, κάτι που, όπως μοιράστηκε, οδήγησε τις αδερφές να μετακινούνται συχνά ανάμεσα στο σπίτι του πατέρα τους και σε εκείνα άλλων συγγενών.

Τον περασμένο Ιούνιο, οι αδερφές ανακοίνωσαν με κοινή ανάρτηση στο Instagram ότι η μητέρα τους είχε φύγει από τη ζωή. «Ο Παράδεισος απέκτησε ένα τόσο ξεχωριστό άτομο», έγραψαν στη λεζάντα. «Θα μας λείπεις κάθε μέρα. Ξέρουμε ότι τώρα είσαι ήρεμη, μαζί με τον παππού… Σε αγαπάμε μέχρι το φεγγάρι και πίσω, για πάντα».

Η Κάρανικολάου δε έχει κρύψει ότι στηρίζει οικονομικά όλη την οικογένειά της, χάρη στην καριέρα που έχει χτίσει. Γι' αυτό θα μιλήσουμε στη συνέχεια.

Όταν γνώρισε την Κάιλι Τζένερ

Η Κάρανικολάου γνώρισε τη μακροχρόνια κολλητή της μια Παρασκευή βράδυ, όταν ήταν ακόμα στο γυμνάσιο. Ένας κοινός φίλος τις έφερε σε επαφή, όπως αποκάλυψε στο podcast Call Her Daddy, και συναντήθηκαν σε ένα κατάστημα της αλυσίδας Barnes & Noble στην Καλαμπάσας της Καλιφόρνιας. Φήμες υπήρχαν ότι συναντήθηκαν όταν η Κάρανικολάου πήγε σε μια εκδήλωση για θαυμαστές της Τζένερ, αλλά εκείνη διέψευσε αυτή τη φήμη σε σχετική συνέντευξη της τον Απρίλιο του 2022.

Από το 2010 που γνωρίστηκαν, η Αναστασία έγινε τακτική επισκέπτρια στο σπίτι των Καρντάσιαν, πράγμα που σημαίνει ότι γνώρισε τον Κάνιε Γουέστ όταν ήταν σύντροφος της Κιμ Καρντάσιαν, και πως είδε από κοντά γεγονότα όπως την εκτόξευση του ριάλιτι "Keeping Up With the Kardashians", την τοξική σχέση της Κλόι με τον μπασκετμπολίστα ΛαΜάρ Όντομ, αλλά και την φυλομετάβαση του Μπρους Τζένερ, ως Κέιτλιν, πια.

Παράλληλα, η Αναστασία έπαιρνε ιδέες, Έβλεπε πως χτίζεται ένα viral προφίλ, πως μια απλή δοκιμή ρούχων και καλλυντικών μπορεί να «χτίζει» το κοινό της, πως όταν «πυροβολάς», ποστάροντας συνέχεια video από τη ζωή σου, με διακοπές μέσα στη χλιδή, γκουρμέ φαγητά, αστείες, «αληθινές» στιγμές από τη ζωή σου, τότε κάποιος κόσμος θα εντυπωσιαστεί, θα πατήσει follow, θα αναζητά ένα «ψίχουλο» επικοινωνίας από εσένα. Η Αναστασία τα έκανε όλα και τα έκανε στον υπερθετικό βαθμό. Κάπως έτσι, έχτισε ένα κολοσσιαίο brand γύρω από τον εαυτό της, σαν μια Καρντάσιαν αλλά χωρίς την υπέρ-έκθεση των ριάλιτι.

Και επιχειρηματίας

Η Κάρανικολάου και ο Ζακ Μπία, στενός φίλος της, αποφάσισαν να συνεργαστούν σε μια επιχειρηματική κίνηση. Τον Μάρτιο του 2022, λάνσαραν την Sunny Vodka. «Δουλεύουμε σε αυτό το πρότζεκτ εδώ και χρόνια και είμαστε περήφανοι να το μοιραστούμε με τον κόσμο», έγραψε σε ανάρτησή της στο Instagram την ημέρα της κυκλοφορίας.

Σελέμπριτι φίλοι και μουσικές προτάσεις

Εκτός από τη μακροχρόνια φιλία της με την Κάιλι Τζένερ, η Κάρανικολάου διατηρεί στενές σχέσεις με διασημότητες όπως η Σοφία Ρίτσι, η Χέιλι Μπίμπερ και η Κένταλ Τζένερ, ενώ έχει σχετιστεί ερωτικά με τικτοκερς και άλλους ινφλουένσερς, που θέλησαν να πάρουν λίγη από τη λάμψη της. Δεν είναι τόσο εύκολο.

«Αν με χρειαστείτε, θα είμαι σπίτι, παρέα με τις γάτες μου, ακούγοντας SZA» έγραψε σε ένα ποστ της στο Instagram, από τα λίγα που μπαίνει στον κόπο να γράψει κάτι, σαν συνοδευτικό της έτσι κι αλλίως εντυπωσιακής παρουσίας της. Είναι όντως καλό το νέο της SZA, ευχαριστούμε Αναστασία.