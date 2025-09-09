Η εμφάνιση του ηθοποιού Χρήστου Βασιλόπουλου δίπλα στην Τζένιφερ Λόπεζ στο Μπέβερλι Χιλς

Ο Χρήστος Βασιλόπουλος, ο Έλληνας ηθοποιός που τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, απαθανατίστηκε από τους φωτογράφους δίπλα στην Τζένιφερ Λόπεζ κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου της στο Beverly Hills.

Οι εικόνες από το πολυτελές εστιατόριο όπου βρέθηκαν κάνουν ήδη τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας ερωτήματα για τη φύση της παρουσίας του ηθοποιού στο πλευρό της διεθνούς superstar.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί αν ο Βασιλόπουλος συνόδευε την Τζένιφερ Λόπεζ ως προσκεκλημένος ή αν εργάζεται στο εστιατόριο όπου εκείνη γευμάτιζε.

Και τα δύο σενάρια παραμένουν ανοιχτά, ενισχύοντας το μυστήριο γύρω από τη συνάντηση.

Ο ίδιος έχει μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας Έλληνας ηθοποιός στην Αμερική, τονίζοντας πως η δεύτερη δουλειά είναι συχνό φαινόμενο στο Λος Άντζελες και δεν αποτελεί ντροπή.