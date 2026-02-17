Η ευχή του Χρήστου Μάστορα στον Akyla: «Εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία στη Eurovision»

Σε μια προσωπική εξομολόγηση προχώρησε ο Χρήστος Μάστορας μέσα από ανάρτησή του, μετά την εμφάνισή του στο stage του Εθνικού Τελικού της Eurovision, ενώ ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες του και συντελεστές.

«Η σκηνή ξεκινάει με έναν καλλιτέχνη σε ένα πιάνο να ερμηνεύει τη μελωδία της μοναξιάς του… Στην πορεία όμως σηκώνεται και βρίσκει τον δρόμο του που είναι γεμάτος φως, λάμψη και κυρίως γεμάτος ανθρώπους που χαμογελούν και χορεύουν δίπλα του και μαζί του. Αυτό μου συμβαίνει αυτή την περίοδο και εκτός σκηνής», έγραψε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Είμαι μέλος μιας ομάδας σπουδαίων επαγγελματιών αλλά και φίλων, που με χαρά, αφοσίωση και δίψα για νέα πράγματα χαράζουμε κοινή πορεία. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που με φροντίζουν τόσο»,

Ο γνωστός τραγουδιστής, στην ίδια ανάρτηση έστειλε ευχή στον Akyla, που ανακηρύχθηκε νικητής της βραδιάς και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision: «Εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία στον Akyla», είπε.

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από βίντεο με στιγμές από το live act του, που «μάγεψε» το κοινό και συγκέντρωσε αποθεωτικά σχόλια στα social media.