Η χριστουγεννιάτικη ελληνική ταινία που δεν παίζουν τα κανάλια: Η αποθέωση στο YouTube

Τα Χριστούγεννα και γενικότερα η συγκεκριμένη εορταστική περίοδος έχει αποτελέσει κεντρικό θέμα σε αρκετές ταινίες του ελληνικού σινεμά. Πιθανότατα η κορυφαία όλων να είναι η Κάλπικη Λίρα και η ιστορία με τον τσιγκούνη Ορέστη Μακρή που μαλακώνει για χάρη ενός ορφανού παιδιού.

Φυσικά υπάρχουν και πιο σύγχρονες όπως για παράδειγμα το Ταγκό των Χριστουγέννων από το 2011 ή το Κουραμπιέδες από Χιόνι που έκανε μόλις πρόπερσι πρεμιέρα.

Υπάρχει όμως και μία ταινία, βιντεοταινία για την ακρίβεια, που έχει θέμα τη συγκεκριμένη περίοδο, αλλά δεν παίζεται στα κανάλια. Παρόλα αυτά κάνει τη δική της ξεχωριστή... καριέρα στο YouTube γνωρίζοντας αποθεωτικά σχόλια κυρίως για την ατμόσφαιρα που απεικονίζει και μεταφέρει στον θεατή.

Κι όμως ο Φαλακρός Στόχος είναι Χριστουγεννιάτικη ταινία

Φυσικά, όπως συμβαίνει με την πλειοψηφία των ταινιών που γυρίστηκαν για βίντεο στο δεύτερο μισό των 80s, ο τίτλος δεν σε προδιαθέτει γι αυτό που θα δεις. Το αντίθετο μάλιστα. Η ταινία λέγεται «Φαλακρός Στόχος» και την παίρνει όλη πάνω του ο Κώστας Τσάκωνας!

Διαβάζουμε για την πλοκή της στο retrodb «Η οικογένεια που προετοιμάζεται για την Πρωτοχρονιά, το απαιτητικό παιδί, η γριά, κουφή και ιδιότροπη πεθερά, το παιχνίδι "σφύρα και έρχεται" που κατεδαφίζει το σπίτι, οι ληστές που εισβάλλουν μέσα, οι κουραμπιέδες με το γύψο, το τρυπάνι του ήρωα μας και τα κωμικοτραγικά συμβάντα του Νοσοκομείου, διαδραματίζονται όλα μέσα σε ένα 24ωρο».

Και είναι πραγματικά έτσι. Οι σκηνές στο παιχνιδάδικο της εποχής. Η μαζώξεις στο σπίτι και οι καυγάδες. τα ευτράπελα στο νοσοκομείο και πόσα άλλα μεταφέρουν ακριβώς την εικόνα της εποχής.

Σκηνή από την ταινία Φαλακρός Στόχος με τον Κώστα Τσάκωνα | YouTube

Αποθέωση στο YouTube

Και αν νομίζετε πως εμείς είμαστε υπερβολικοί - άλλωστε όλα θέμα γούστου είναι - αντιγράφουμε ορισμένα από τα σχόλια που υπάρχουν κάτω από την ταινία στο YouTube.

«Αυτο δεν ειναι ταινια ειναι ντοκυμαντερ για το πως ηταν οι οικογενειες σε περιοδο γιορτων. Λες και βλεπεις απο το παραθυρο στο σπιτι μιας οικογενειας. Πολυ καλη η ταινια αξιζει και Τσακωνας κορυφη οπως παντα».

«Η πιο χριστουγεννιατικη ταινια που υπαρχει!»

«Στην Πραγματικότητα στην Καθημερινότητα πόσες τέτοιες οικογένειες υπάρχουν άραγε ! Ενα Ζευγάρι με ενα παιδί και μια γριά και συμπεριφέρονται σαν ένας Λόχος μονο Νεύρα, Πνέυμα, Εξυπνάδα, Εγωισμός και κάργα Ειρωνεία».

«Η Ελληνικη απαντηση στο "National Lampoon's Christmas Vacation"».

«Κορυφαία ταινία. σε κάνει να γελάς και να λυπάσαι. ίσως η καλύτερη του Τσάκωνα»

«Πολύ ωραία ταινία, μας θυμίζει τις υπέροχες στιγμές της δεκαετίας 80, για την ιστορία η κάβα υπάρχει ακόμα απλώς έχει άλλο όνομα ,στο τέλος της ταινίας που καταστρέφει το αυτοκινητάκι ο Τσάκωνας, το κτίριο που φαίνεται πίσω , πρέπει να είναι το πεντάγωνο».

Αξίζει να σημειωθεί πως η ταινία είναι σε σενάριο του ίδιου του Κώστα Τσάκωνα και σε σκηνοθεσία του Αντώνη Τέμπου. Παίζουν επίσης η Μάγδα Τσαγγάνη, η Βέρα Γκούμα, ο Μιχάλης Γούναρης, ο Τρύφων Παπουτσής κ.α.

Φαλακρός στόχος: Δείτε όλη την ταινία