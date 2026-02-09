Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λούις Χάμιλτον έκαναν κοινή εμφάνιση στον τελικό του Super Bowl, πυροδοτώντας, ακόμα περισσότερο, τις φήμες που τους θέλουν ζευγάρι.

Η δημοφιλής επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα και ο οδηγός της Formula 1 φέρεται να είναι μαζί εδώ και κάποιο διάστημα, αλλά κανένας απ΄τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει - ή διαψεύσει - τις φήμες.

Η κάμερα του Super Bowl τους έπιασε να κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλο και να συνομιλούν, σε ιδιαίτερα εύθυμο κλίμα.

Οι εικόνες έγιναν γρήγορα viral στα social media και ειδικά στο X, με τους χρήστες να προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν αυτά που έλεγαν ο ένας στον άλλο.

Lewis Hamilton ve Kim Kardashian, Super Bowl’da görüntülendiler. pic.twitter.com/V7yV6wmeKT — NF Formula (@NFFormula) February 9, 2026

Στο παρελθόν είχαν φωτογραφηθεί να συμμετέχουν στο ίδιο πάρτι για την Πρωτοχρονιά αλλά και σε μία εκδήλωση στο Άσπεν. Ακόμα, φέρεται να είχαν μεταβεί με ιδιωτικό αεροσκάφος στο Παρίσι.

Τον περασμένο μήνα η Καρντάσιαν είχε μιλήσει για την προσωπική της ζωή και είχε απαριθμήσει τις αρετές που πρέπει να έχει ένας άνδρας για να της κεντρίσει το ενδιαφέρον.

«Καλές ηθικές αξίες και ηθική, ήρεμος άνθρωπος, αξιόπιστος» είπε. «Να αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεών του. Νομίζω ότι αυτό είναι το νούμερο ένα για μένα». Εκείνη την εποχή, παραδέχτηκε επίσης ότι δεν είχε βγει κρυφά με κανέναν τον τελευταίο χρόνο.

Kendall Jenner, Hailey Bieber, Kim Kardashian, Lewis Hamilton and Tyler, The Creator during Bad Bunny’s performance at the #SuperBowl. pic.twitter.com/2ag2gSis7R — Pop Crave (@PopCrave) February 9, 2026

«Νιώθω ότι τα παιδιά μου με χρειάζονται. Είναι πολύ δύσκολο όταν πρέπει να τα βάζω για ύπνο κάθε βράδυ. Τα σηκώνω. Τα πηγαίνω σχολείο» εξήγησε. «Τα ετοιμάζω. Κοιμούνται στο κρεβάτι μου. Δεν είχα χρόνο - και είμαι εντάξει με αυτό. Σκέφτηκα, "Ξέρεις κάτι; Θα διαβάσω. Δεν θα έχω χρόνο". Όταν τελειώσει, θα ανοιχτώ"» σημείωσε η μητέρα τεσσάρων παιδιών.

Kim Kardashian and Lewis Hamilton are seemingly confirming their rumored romance as the two were spotted together at the Super Bowl. 👀 pic.twitter.com/vDMTaSAMhy — Entertainment Tonight (@etnow) February 9, 2026