Ωδή στο Πουέρτο Ρίκο ήταν η εμφάνιση του Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl, με τα πολιτικά μηνύματα να μην λείπουν, όπως φάνηκε και από την οργισμένη αντίδραση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν κρύβει την αντιπάθειά του στον Λατίνο καλλιτέχνη.

Η 14λεπτη εμφάνιση του βραβευμένου με Γκράμι καλλιτέχνη συμπεριελάμβανε εμφανίσεις από τη Lady Gaga και τον Ρίκι Μάρτιν, αλλά και κινηματογραφικούς αστέρες. Πέτρο Πασκάλ και Τζέσικα Άλμπα βρέθηκαν στο πλευρό του και χόρεψαν στη βεράντα του παραδοσιακού σπιτιού που στήθηκε επί σκηνής.

Η Lady Gaga ερμήνευσε μια διασκευή του «Die With A Smile», και ο επίσης Πορτορικανός ποπ σταρ Ρίκι Μάρτιν τραγούδησε το τραγούδι «Lo Que Le Pasó A Hawaii», ένα τραγούδι που προειδοποιεί τους Πορτορικανούς να μην επιτρέψουν να σβηστεί ο πολιτισμός τους.

Η εμφάνιση του Bad Bunny στο Super Bowl | EPA/CHRIS TORRES/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μήνυμα ενότητας από τον Bad Bunny

Ήταν αναμενόμενο ο Benito Antonio Martinez Ocasio - όπως είναι το πραγματικό όνομά του Bad Bunny - να εκμεταλλευτεί τη σπουδαία αυτή ευκαιρία για να στείλει τα δικά του πολιτικά μηνύματα κατά της κυβέρνησης Τραμπ, αντ΄αυτού, όμως, έστειλε ένα μήνυμα ενότητας του αμερικανικού έθνους.

Κάνοντας ένα ταξίδι στη γενέτειρά του, με το πλούσιο φυσικό κάλλος, ερμήνευσε μερικά από τα πιο γνωστά του τραγούδια, μεταξύ των οποίων: Tití Me Preguntó, Monaco, Baile Inovidable.

Ο 31χρονος, ο οποίος κατέχει το ρεκόρ ακροάσεων στο Spotify το 2025, ήταν ο πρώτος Λατίνος που αναλαμβάνει τα ηνία του ημιχρόνου του Super Bowl.

Καθ' όλη τη διάρκεια της εμφάνισής του επέλεξε να πει μόλις μερικές λέξεις στα αγγλικά: «God bless America» (ο Θεός να ευλογεί την Αμερική), πριν συμπληρώσει στη λίστα και χώρες της κεντρικής και νότιας Αμερικής, ενώ οι χορευτές του κρατούσαν διαφορετικές σημαίες.

Ένα μήνυμα σε μια πλακάτ έγραφε «Το μόνο πράγμα πιο ισχυρό από το μίσος είναι η αγάπη» και ο ίδιος ο Bad Bunny κρατούσε μια μπάλα ποδοσφαίρου με το μήνυμα στα αγγλικά: «Μαζί, είμαστε η Αμερική».

Ο θεσμός της οικογένειας ήταν άλλο ένα μέρος του show του, από μικρά παιδιά μέχρι τελετές γάμων επί σκηνής. Από τις πιο δυνατές στιγμές, ήταν εκείνη που ο καλλιτέχνης έδωσε σε έναν ανήλικο το βραβείο Γκράμι που κέρδισε προ λίγου διαστήματος.

Σε άλλο σημείο φάνηκε να αποτίει φόρο τιμής σε όσους έχασαν τη ζωής του κατά τη διάρκεια του τυφώνα Μαρία το 2017.

Ο τυφώνας Μαρία ήταν ένας εξαιρετικά ισχυρός και καταστροφικός τροπικός κυκλώνας που έπληξε τη βορειοανατολική Καραϊβική τον Σεπτέμβριο του 2017, ιδιαίτερα στο Πουέρτο Ρίκο και ευθύνεται για χιλιάδες θανάτους. Ακόμα και η ενδυμασία του ήταν τέλεια επιλεγμένη. Φορούσε ένα μπεζ σύνολο με αριθμούς, που, μερικοί, αποδίδουν στον αριθμό των νεκρών.

Η οργή του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Τραμπ δεν παρέστη στον τελικό, αλλά φρόντισε να δει από την τηλεόραση και, όπως αποδείχθηκε, δεν του άρεσε καθόλου.

«Το σόου του ημιχρόνου του Super Bowl είναι απολύτως φριχτό, ένα από τα χειρότερα ποτέ! Δεν έχει κανένα νόημα, είναι προσβολή για το μεγαλείο της Αμερικής και δεν αντιπροσωπεύει τα πρότυπα επιτυχίας, δημιουργικότητας ή αριστείας που έχουμε» έγραψε, αλλά δεν σταμάτησε εκεί.

«Κανείς δεν καταλαβαίνει ούτε λέξη από αυτά που λέει αυτός ο τύπος, και ο χορός είναι αηδιαστικός, ειδικά για τα μικρά παιδιά που παρακολουθούν από όλες τις ΗΠΑ και από όλο τον κόσμο. Αυτό το «σόου» είναι απλώς ένα «χαστούκι» για τη χώρα μας, που δημιουργεί νέα πρότυπα και ρεκόρ κάθε μέρα». «δεν υπάρχει τίποτα που να σε εμπνέει σε αυτό το χάος και, προσέξτε, θα λάβει εξαιρετικές κριτικές από τα Fake News Media, επειδή δεν έχουν ιδέα τι συμβαίνει στον πραγματικό κόσμο».