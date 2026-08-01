Η Κορομηλά ποζάρει με φανέλα Πελέ και ξεκαθαρίζει: «Η μετριότητα δεν μου πάει»

Η Ρούλα Κορομηλά είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media, και με νέα της ανάρτησης αποτινάσσει την μετριότητα.
Ποζάροντας με μία κίτρινη φανέλα, ουσιαστικά εμφάνιση της εθνικής Βραζιλίας, δηλώνει πως «η μετριότητα δεν μου πάει».
Η φανέλα έχει τον αριθμό 10, αυτόν, δηλαδή, που επέλεγε ο θρύλος του αθλήματος, ο Βραζιλιάνος Πελέ.
«Η μετριότητα δεν μου πάει, Γι΄αυτό φοράω το 10 μπροστά και το κίτρινο για να με βλέπετε από μακριά» έγραψε αναλυτικά η παρουσιάστρια.
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