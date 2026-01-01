Ποια Βίσση και ποια Βανδή; 5 μεγάλες κόντρες που μας χώρισαν στα δύο και μάλλον δεν υπήρχαν

Οι κόντρες πουλάνε λένε και η αλήθεια είναι ότι και να θέλαμε να υποστηρίξουμε την αντίθετη άποψη, τα γεγονότα θα μας διαψεύσουν αφού αν μη τι άλλο από τα '60s - για να μην πούμε και πολύ νωρίτερα - μέχρι και σήμερα στο κοινό φαίνεται ότι αρέσει να διχάζεται και να τσακώνεται για το ποια σταρ είναι η καλύτερη και ποια «βάζει κάτω» την άλλη με τη μόνη διαφορά ότι πλέον αυτά τα σχόλια γίνονται κυρίως στο YouTube και στα social media.

Από τη μεγάλη «κόντρα» ανάμεσα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη και την Τζένη Καρέζη μέχρι το «Άννα Βίσση vs. Καίτη Γαρμπή» και ακόμα περισσότερο το «Άννα Βίσση vs. Δέσποινα Βανδή», ας θυμηθούμε πέντε μεγάλες κόντρες σε θέατρο, μουσική και τηλεόραση που μας χώρισαν σε αντίπαλα στρατόπεδα και τελικά, βάσει όσων μας έχουν πει οι άμεσα εμπλεκόμενοι, μάλλον δεν υπήρξαν ποτέ, σίγουρα όχι στη διάσταση που είχαν πάρει στο παρελθόν.

Αλίκη Βουγιουκλάκη - Τζένη Καρέζη

Ίσως η πρώτη και η μεγαλύτερη κόντρα στα χρονικά της ελληνικής σόουμπιζ με το κοινό να χωρίζεται στα '60s σε «βουγιουκλακικούς» και «καρεζικούς», ενώ ακόμα και σήμερα - τόσες δεκαετίες μετά - σε βίντεο στο YouTube και στα social media βλέπεις χρήστες να γράφουν πόσο λατρεύουν τη μία και πόσο δεν αντέχουν την άλλη, άσχετα αν και οι δύο σταρ έχουν φύγει από τη ζωή εδώ και πολλά χρόνια.

Από πλευράς τους - ήδη από τότε - τόσο η Αλίκη Βουγιουκλάκη όσο και η Τζένη Καρέζη είχαν ξεκαθαρίσει ότι δεν υπήρχε κόντρα μεταξύ τους και ότι όλα ήταν κατασκεύασμα του Τύπου επειδή ήταν οι δύο σταρ του ελληνικού κινηματογράφου με τη μεγαλύτερη εμπορική απήχηση: Η Αλίκη έσπαγε ρεκόρ στον κινηματογράφο, η Τζένη στο θέατρο. Την ίδια άποψη έχουν υποστηρίξει ανά τα χρόνια και άτομα του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος, κάνοντας λόγο περισσότερο για «ευγενή άμιλλα» παρά για κόντρα.

Κάποια «καρφιά», βέβαια, κυρίως κατά τη διάρκεια των '60s είχαν «φύγει» και από τις δύο μεριές, ενώ το γεγονός ότι η Καρέζη δεν είχε καλέσει τη Βουγιουκλάκη ούτε στον πρώτο ούτε στον δεύτερο γάμο της, κάτι λέει τουλάχιστον ως προς τη σχέση τους τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Το σίγουρο είναι ότι τη στήριξε σε δικαστήριο που έγινε ύστερα από μήνυση της Αλίκης σε θεατρικό παραγωγό επειδή σε παράστασή του είχαν σατιρίσει τις προσπάθειές της να γίνει μητέρα, ενώ από το 1969 και μετά όταν πλέον και οι δύο είχαν γίνει μαμάδες με λίγους μήνες διαφορά, οι δύο ηθοποιοί ήρθαν πολύ κοντά.

Επίσης, είναι γνωστό ότι η μία στήριζε την άλλη σε δύσκολες στιγμές και δεν επέτρεπε σε τρίτο να πει κακό λόγο για την άλλη, ενώ η Τζένη Καρέζη ήταν από τα ελάχιστα - ούτε δέκα - άτομα που είχε καλέσει η Αλίκη Βουγιουκλάκη στο τραπέζι μετά τον δεύτερο κρυφό της γάμο με τον Γιώργο Ηλιάδη το 1979 και αυτό λέει πολλά.

Τέλος, η Αλίκη ήταν από τα ελάχιστα άτομα που είχε αφήσει η Τζένη να την επισκεφτούν το 1992 λίγους μήνες πριν τον θάνατό της, ενώ λέγεται ότι στη συνέχεια είχε «χάσει» το ενδιαφέρον της για το θέατρο αφού εκμυστηρευόταν σε κοντινούς της ανθρώπους ότι πλέον έπαιζε χωρίς ανταγωνισμό.

Άννα Βίσση - Καίτη Γαρμπή

Στα μέσα των '90s και λίγο πριν ξεκινήσει το Βίσση vs. Βανδή, ένα άλλο δίπολο είχε χωρίσει τους φαν σε δύο στρατόπεδα και αυτό δεν ήταν άλλο από το Βίσση vs. Γαρμπή.

Η πρώτη έκανε τεράστιες επιτυχίες με τραγούδια του Νίκου Καρβέλα, η δεύτερη με του Φοίβου, τα cd τους γίνονταν δυο - τρεις φορές πλατινένια σε μια εποχή που η επιτυχία μετριόταν με τελείως άλλους δείκτες και όχι με streams, οπότε οι φαν τους δεν ήθελαν και πολύ να χωριστούν στα δύο και να τσακώνονται για το ποια είναι η καλύτερη σε φωνή, παρουσία, εμπορική απήχηση κλπ.

Την ίδια τακτική ακολουθούσαν και πολλά δημοσιεύματα στον Τύπο που έκαναν λόγο για κόντρα μεταξύ τους παρά το γεγονός ότι ούτε η Βίσση ούτε η Γαρμπή το τροφοδοτούσαν με δηλώσεις. Αντίθετα, η Καίτη είχε εμφανιστεί στο τηλεοπτικό σόου «Με Αγάπη, Άννα» που παρουσίαζε για μια περίοδο το 1995 η Βίσση στον ΑΝΤ1 και μάλιστα, είχαν σατιρίσει με τον τρόπο τους όσα λέγονταν για τη μεταξύ τους σχέση.

Παρά το γεγονός ότι η κόντρα τους πούλαγε τρελά, αποδυναμώθηκε το 2000 όταν οι δυο τους συνεργάστηκαν στο Fever και ηχογράφησαν μαζί και το ντουέτο «Καλύτερα οι Δυο μας». Όχι ότι δεν υπήρχαν και τότε δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι δεν μιλιούνται στα καμαρίνια, αλλά όπως και να είχε η συνεργασία τους «μιλούσε» από μόνη της, ενώ και στη συνέχεια δεν ξανακούστηκε κάτι περί κόντρας.

Μάλιστα, οι ίδιες όλα αυτά τα χρόνια που ακολούθησαν μόνο με κολακευτικά λόγια μιλούν η μία για την άλλη, ενώ το 2019 στη συναυλία για τα 30 χρόνια της στη δισκογραφία η Καίτη Γαρμπή είχε πει από σκηνής, με το μοναδικό της χιούμορ: «Τους έχουμε ξεγελάσει ότι είμαστε φίλες».

Άννα Βίσση - Δέσποινα Βανδή

Λίγο πριν το 2000 και προτού «καταρριφθεί» το Βίσση vs. Γαρμπή, είχε γεννηθεί το Βίσση vs. Βανδή, το οποίο ήρθε για να μείνει και να μας απασχολήσει σχεδόν 20 χρόνια.

Όταν το 1997 η Δέσποινα Βανδή έβγαλε δίσκο με τον Φοίβο πρώτα τις Δέκα Εντολές και το 1999 τις Προφητείες, είδε τις πωλήσεις των δίσκων της να εκτοξεύονται και να κοντράρουν στα ίσια τις αντίστοιχες των Βίσση - Γαρμπή.

Δεδομένου ότι τόσο η ίδια όσο και η Άννα Βίσση παρουσίαζαν εντυπωσιακά σόου επί σκηνής που είχαν επιρροές από τις τότε εμφανίσεις της Μαντόνα, αλλά και το γεγονός ότι πάντα στα άλμπουμ τους είχαν αρκετά χορευτικά ποπ τραγούδια και μπαλάντες, δεν άργησε να γεννηθεί το ερώτημα για το ποια είναι η καλύτερη τόσο από τους φαν τους όσο και από τα δημοσιεύματα του Τύπου.

Λίγο εκείνο το περιβόητο κόκκινο φόρεμα που η Βανδή είχε βάλει to 2001 στη χριστουγεννιάτικη γιορτή στη Θεσσαλονίκη και η Βίσση σε εξώφυλλο της Vogue, λίγο οι δηλώσεις του Νίκου Καρβέλα ότι «γιατί καταφέρεστε εναντίον της; Εγώ πιστεύω ότι η κυρία Βανδή κάνει την κυρία Βίσση καλύτερα από όλους, λίγο που οι δυο τους δεν συναντήθηκαν ποτέ από κοντά ή όπως λέγεται δεν τις άφησαν να συναντηθούν ποτέ από κοντά μπροστά στα φλας των φωτογράφων, η κόντρα φούντωσε για χρόνια.

Τελικά «έσβησε» το 2020 όταν η Βίσση εμφανίστηκε στο χριστουγεννιάτικο Just The Two Of Us, τραγουδώντας επί σκηνής - για πρώτη φορά - μαζί με τη Δέσποινα Βανδή και τονίζοντας ότι «εμείς οι δύο δεν είχαμε κανένα πρόβλημα μεταξύ μας, σόουμπιζ είναι αυτή, ίντριγκες ήταν».

Νίκος Καρβέλας - Φοίβος

Φυσικά, εκείνα τα χρόνια μαζί με το Βίσση vs. Βανδή, η μπάλα είχε πάρει και τους συνθέτες των τραγουδιών τους, με άλλα λόγια, τον Νίκο Καρβέλα και τον Φοίβο.

Βέβαια, δεδομένου ότι και οι δύο πάντα κρατούσαν χαμηλό προφίλ και απέφευγαν τις δημόσιες εμφανίσεις και ακόμα περισσότερο τις δηλώσεις, σίγουρα τα πράγματα κινούνταν σε πιο ήπιους τόνους, όμως και πάλι, η φημολογούμενη κόντρα Καρβέλα - Φοίβου είχε απασχολήσει αρκετές φορές τα περιοδικά της εποχής.

Ενίοτε μπλέκονταν και τα ονόματα της Βίσση και της Βανδή, ενώ κάποια στιγμή είχαν υπάρξει δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι ο Φοίβος θα γράψει τραγούδια στη Βίσση που μόνο απαρατήρητα δεν πέρασαν. Μην ξεχνάμε ότι τότε στη μεσημεριανή ζώνη της τηλεόρασης, μεσουρανούσαν οι «κουτσομπολίστικες» εκπομπές που αγαπούσαν και αναδείκνυαν με το παραπάνω τέτοια θέματα.

Σε συνέντευξή του πέρσι στο Στούντιο 4 της ΕΡΤ ο Φοίβος είχε αποκαλύψει ότι όντως ο Νίκος Καρβέλας του είχε προτείνει να γράψει τραγούδια για την Άννα Βίσση, αλλά εκείνος δεν το ήθελε γιατί ένιωθε ότι θα πρόδιδε τη Δέσποινα Βανδή, μία δήλωσε που επανέλαβε και σε πρόσφατη συνέντευξή του σε vidcast.

Όπως και να έχει, αυτό που «βοήθησε» στο να μην ξεφύγει η φημολογούμενη κόντρα μεταξύ των δύο όσο το Βίσση vs. Βανδή ήταν το γεγονός ότι στις ελάχιστες συνεντεύξεις που είχε δώσει ανά τα χρόνια ο Φοίβος δεν είχε κρύψει ποτέ τον θαυμασμό του για τον Νίκο Καρβέλα.

Ελένη Μενεγάκη - Ρούλα Κορομηλά

Η Ρούλα Κορομηλά ήταν η πρώτη οικοδέσποινα του «Πρωινού Καφέ» στις αρχές των '90s και η Ελένη Μενεγάκη εκείνη που έμεινε στο τιμόνι της παρουσίασης της πρωινής εκπομπής του ΑΝΤ1 τα περισσότερα χρόνια από όλες τις οικοδέσποινες του «Καφέ», κάνοντας την τηλεθέαση να χτυπάει κόκκινο.

Αν και η Μενεγάκη είχε υποδεχτεί την Κορομηλά στον «Καφέ» στα γενέθλιά του τον Μάιο του 1996 και έναν μήνα αργότερα πήγε στο τελευταίο «Μπράβο» της σεζόν στη Σύρο με τις δύο παρουσιάστριες να μιλάνε με τα καλύτερα λόγια η μία για την άλλη, το σκηνικό άλλαξε μερικά χρόνια αργότερα.

Ο λόγος ήταν το γεγονός ότι τον Σεπτέμβριο του 2001 η Ρούλα Κορομηλά επέστρεψε στην πρωινή ζώνη, παρουσιάζοντας το «Καλώς Τους» στον Alpha και έτσι βρέθηκε απέναντι από τη Μενεγάκη, η οποία συνέχισε να σημειώνει υψηλή τηλεθέαση με τον Πρωινό Καφέ.

Τότε τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για κόντρα μεταξύ τους είχαν πάρει «φωτιά» αφού η «μαθήτρια» έπαιρνε - εκτός από κάποιες λίγες εξαιρέσεις - την πρωτιά στην τηλεθέαση από την «πρωτοδιδάξασα» ειδικά τις δύο πρώτες από τις τρεις σεζόν που έπαιζαν απέναντι.

Παρότι οι δύο παρουσιάστριες δεν είχαν εκφραστεί ποτέ αρνητικά η μία για την άλλη, το γεγονός ότι ποτέ δεν βρέθηκαν μαζί σε κάποιο τηλεοπτικό πλατό αν και στη συνέχεια για κάποια χρόνια ανήκαν και οι δύο στο δυναμικό του Alpha από τελείως διαφορετικά πόστα, άφηνε περιθώρια σε πολλούς να λένε πως αυτή η κόντρα καλά κρατεί.

Τελικά, ο «μύθος» καταρρίφθηκε τον Νοέμβριο του 2022 όταν η Ρούλα Κορομηλά ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Ελένη» στο Mega και ξεκαθάρισε πως εκείνη δεν είχε ποτέ τίποτα να χωρίσει μαζί της, κάτι που έδειξε να είναι αμοιβαίο και από τη μεριά της Ελένης Μενεγάκη.

Μπορείτε να δείτε τι είπαν οι δύο παρουσιάστριες για την κόντρα τους στο 26ο λεπτό του παρακάτω βίντεο, ενώ και σε άλλα σημεία της συνέντευξης έδειξαν να αντιμετωπίζουν με χιούμορ τις παλαιότερες φήμες που τις ήθελαν στα «μαχαίρια».