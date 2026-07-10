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Η Κριστίν Ντέιβις δεν καταλάβαινε γιατί ο κόσμος έβλεπε φανατικά το Sex and the City

H ηθοποιός παραδέχτηκε, ωστόσο, πως ήταν μια πολύ καλή σειρά, η οποία ήταν πολύ μπροστά από την εποχή της.

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Κρίστιν Ντέιβις
Κρίστιν Ντέιβις | Getty Images
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Η Κριστίν Ντέιβις μίλησε στο podcast «Dinner’s On Me» με τον Τζέσι Τάιλερ Φέργκουσον και θυμήθηκε την περίοδο εκείνη που το Sex and the City κατέγραφε μεγάλη επιτυχία, χωρίς εκείνη όμως να αντιλαμβάνεται τον λόγο. Για την ακρίβεια, ένιωθε πολύ μπερδεμένη για όλη αυτή την καταιγιστική ανταπόκριση.

Όπως εξήγησε η ηθοποιός, όταν παρακολούθησε τα επεισόδια για πρώτη φορά, θυμάται να σκέφτεται: «Θυμάμαι ότι πίστευα πως ήταν καλή σειρά, αλλά ταυτόχρονα - ίσως αυτό ακουστεί άσχημο - όταν άρχισε όλος αυτός ο ενθουσιασμός του κόσμου, αναρωτιόμουν: “Γιατί ενθουσιάζονται τόσο πολύ;”. Ήταν πραγματικά κάτι συντριπτικό. Σκεφτόμουν: “Τι ακριβώς συμβαίνει;”».

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