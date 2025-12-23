Η Λατινοπούλου χτύπησε στον Ξιαρχό κι επίσημα: «Ως γκέι βάζεις πολλούς άντρες κάτω»

Ο χορογράφος Τάσος Ξιαρχό, συστήθηκε ως youtuber για πρώτη φορά στο κοινό και το πρώτο άτομο από το οποίο επέλεξε να πάρει συνέντευξη είναι η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Τσάρλι Κερκ, μεταναστευτικό, ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, θρησκεία ήταν μερικά από τα θέματα της ατζέντας της συνέντευξης - συζήτησης που συνολικά διήρκησε μία ώρα και πέντε λεπτά.

Εκτός από συζήτηση, στο βίντεο η Πρόεδρος της Φωνής Λογικής, χόρεψε. Ωστόσο η σκηνή παρουσιάστηκε με θόλωση καθώς όπως αναφέρεται στο βίντεο «αφαιρέθηκε γιατί δέχθηκε σκληρή κριτική».

Αναφορικά με την πίστη στο Θεό, η Αφροδίτη Λατινοπούλου δήλωσε ότι: «Πίστευα από πάντα στον Θεό. Ο παππούς μου ήταν ιερέας. Ήμασταν πάντα πολύ κοντά και με την εκκλησία, και με την προσευχή. Έτσι μεγαλώσαμε με τον αδελφό μου», δήλωσε.

Διαβάστε ακόμα: Sexy dance show, χορός με Ξιαρχό στα κόκκινα και μία Λατινοπούλου όπως δεν την έχετε ξαναδεί

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Η τοποθέτηση για το μεταναστευτικό

Αναφορικά με την μετανάστευση, η Αφροδίτη Λατινοπούλου, είπε: «Τόσο καιρό μας έλεγαν ότι αυτοί που έρχονται είναι ανήλικοι, αλλά εμείς το βλέπαμε ότι στις βάρκες έσκαγαν μαντράχαλοι 18-35 ετών.

Από τους φόρους μας δίνουμε χρήματα για να έχουν επιδόματα, σπίτια και να κάνουν ό,τι θέλουν οι μετανάστες».

Οι δηλώσεις για τα σχολεία και τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα

«Θα έπρεπε να επανέλθει η στολή στα σχολεία. Δεν πρέπει να ντύνονται σαν barwoman τα ανήλικα κορίτσια. Και οι γονείς τραβάνε αγωνίες. Πολλά παιδιά παίρνουν άλλα ρούχα στο σχολείο για να αλλάξουν και βγάζουν τις κοιλιές τους, βγάζουν τα πόδια τους», δήλωσε η πρόεδρος της Φωνής της Λογικής για τη νέα γενιά στα σχολεία.

Συνεχίζοντας στα πλαίσια της συζήτησης για τη νέα γενιά με φόντο την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, η Αφροδίτη Λατινοπούλου εμφανίστηκε αντίθετη, λέγοντας ότι «είναι απόφαση της φύσης ότι ένα παιδί γεννιέται από άνδρα και γυναίκα και δεν υπάρχει πατέρας 1 και πατέρας 2».

Τσάρλι Κερκ: Η τοποθέτηση της Αφροδίτης Λατινοπούλου για τη δολοφονία

Η δολοφονία του Τσάρλκι Κερκ, ήταν ένα από τα θέματα που πρωταγωνίστησε στη συζήτηση με τον Τάσο Ξιαρχό.

«Ταράχτηκα με τη δολοφονία Κερκ γιατί κατάλαβα ότι είχε ξεφύγει το πράγμα. Ο Τσάρλι Κερκ δεν είχε πειράξει κανέναν, μιλούσε στα πανεπιστήμια. Τον δολοφόνησε η Αριστερά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αυλαία της συνέντευξης

Σε σημείο της συνέντευξης η Αφροδίτη Λατινοπούλου παραδέχτηκε ότι έχει «αρκετούς φίλους γκέι» ενώ στο φινάλε δήλωσε για τον παρουσιαστή Τάσο Ξιαρχό: «Ως γκέι βάζεις πολλούς άντρες κάτω και να συνεχίσεις να το κάνεις», ανέφερε η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής».