Sexy dance show, χορός με Ξιαρχό στα κόκκινα και μία Λατινοπούλου όπως δεν την έχετε ξαναδεί

Μία... διαφορετική Αφροδίτη Λατινοπούλου, φαίνεται πως εμφανίστηκε στη νέα εκπομπή του youtuber Τάσου Ξιαρχό με τίτλο «Ομόνοια», καθώς η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» καθισμένη σε έναν χρυσαφί καναπέ, βλέπει μία χορεύτρια να λικνίζεται σε sexy ρυθμό και κινήσεις ενώ στη συνέχεια η ίδια χόρεψε με τον χορογράφο και οικοδεσπότη της εκπομπής.

Σε όλο αυτό το μοτίβο που θυμίζει σκηνικό από... ερωτική ταινία, η Αφροδίτη Λατινοπούλου μιλάει για... τα Τέμπη (;) και για τα «fake news» όπως ισχυρίζεται ότι αρνήθηκε την διερεύνηση της υπόθεσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το τρέιλερ κυκλοφόρησε και ο Τάσος Ξιαρχό γράφει:

Ήρθα όπως έρχομαι πάντα. Έντονος και καυστικός. Δυναμικός και απρόβλεπτος. Ο κάθε καλεσμένος σε αυτό το πρότζεκτ που λέγεται ΟΜΟΝΟΙΑ, έχει κάτι να πει. Αυτό που έχω να πω εγώ όμως είναι….. Ευχαριστώ το θεό που βρίσκω δύναμη κάθε μέρα να ξεπερνάω τον εαυτό μου.

Ολα είναι πιθανά ακόμη και αυτά που μας είπαν ότι δεν γίνονται. Γιατί επέλεξα αυτό το παρτ? Γιατί επέλεξα την ερώτηση ΤΕΜΠΗ για πρώτο βίντεο?! Αυτό δεν θα σας το πω. #releasedate την ερχόμενη βδομάδα. Μέχρι τότε δείτε όσες φορές θέλετε αυτό το απόσπασμα.



