Η μοναδική κίνηση που πρέπει να κάνεις για να νιώσεις λίγο χαρούμενος στη δουλειά

Το περπάτημα δεν είναι μόνο άσκηση και ένα μικρό διάλειμμα από τη δουλειά δεν σημαίνει ότι δεν είσαι αρκετά αποδοτικός. Η καθημερινότητα των περισσότερων εργαζομένων σημαίνει συχνά να παραμένουν καθηλωμένοι σε μια καρέκλα. Ωστόσο, αυτή η πρακτική βλάπτει την υγεία μας.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η παρατεταμένη καθιστική στάση αυξάνει τον κίνδυνο παχυσαρκίας, καρδιαγγειακών παθήσεων και σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.

Παρότι γνωρίζουμε ότι τα διαλείμματα από την οθόνη μάς ωφελούν, δεν είναι τόσο σαφές πόσο συχνά πρέπει να σηκωνόμαστε και να κινούμαστε χωρίς να μειώνεται η παραγωγικότητά μας.

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο British Journal of Sports Medicine κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα πεντάλεπτα διαλείμματα κίνησης — τα λεγόμενα «σνακ κίνησης» (movement snacks) — κάθε ώρα αποτελούν τον καλύτερο και πιο ρεαλιστικό τρόπο για να βελτιωθεί η ευεξία χωρίς απώλεια αποδοτικότητας.

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Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της έρευνας στο BBC News οι περισσότεροι ενήλικες σήμερα περνούν τα τρία τέταρτα της ημέρας τους καθισμένοι

«Τα καλά νέα είναι ότι ένα πεντάλεπτο περπάτημα κάθε ώρα αρκεί για να βελτιώσει τη διάθεση και να μειώσει την κόπωση. Και οι συμμετέχοντες το θεώρησαν ρεαλιστικό και εύκολα εφαρμόσιμο», είπε.

Η μελέτη της Columbia University περιέλαβε περισσότερους από 11.000 εργαζομένους στις ΗΠΑ, οι περισσότεροι από τους οποίους εργάζονταν σε γραφεία και είχαν βάρδιες διάρκειας οκτώ έως εννέα ωρών.

Κατά την πρώτη εβδομάδα, οι συμμετέχοντες ακολούθησαν τη συνηθισμένη τους καθημερινότητα και συμπλήρωναν ερωτηματολόγια σχετικά με την κούραση, τη διάθεσή τους και την απόδοσή τους στην εργασία.

Τις επόμενες δύο εβδομάδες, τους ζητήθηκε να κάνουν διαλείμματα περπατήματος διάρκειας πέντε λεπτών είτε κάθε μισή ώρα, είτε κάθε ώρα, είτε κάθε δύο ώρες, και να συμπληρώνουν αντίστοιχα ερωτηματολόγια.

Το περπάτημα κάθε μισή ώρα βελτίωνε τη διάθεση και μείωνε την κόπωση, αλλά αποδεικνυόταν αρκετά διασπαστικό για την εργασία. Το διάλειμμα κάθε δύο ώρες ήταν καλύτερο από το να μην υπάρχει καθόλου κίνηση. Ωστόσο, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο πεντάλεπτος περίπατος κάθε ώρα προσέφερε τη μεγαλύτερη και πιο πρακτική βελτίωση στην παραγωγικότητα, τη διάθεση και την εγρήγορση.

Όσο για τις αντιδράσεις που πιθανότατα θα υπήρχαν από συναδέλφους και προϊσταμένους, ο επικεφαλής της έρευνας σημείωσε:

«Παρότι μπορεί να φαίνεται αντιφατικό, τα διαλείμματα κίνησης μπορούν στην πραγματικότητα να βελτιώσουν την εργασιακή απόδοση». «Ενισχύουν τις εκτελεστικές λειτουργίες του εγκεφάλου, την προσοχή και τη μνήμη, ενώ βοηθούν τους ανθρώπους να αισθάνονται πιο χαλαροί και ανανεωμένοι.»

Πρόσθεσε επίσης ότι το περπάτημα είναι μια απλή και οικονομική λύση και δεν σημαίνει απαραίτητα διακοπή της εργασίας. Ως παραδείγματα ανέφερε τις συναντήσεις που γίνονται περπατώντας ή το να κινείται κανείς ενώ μιλά στο τηλέφωνο, είτε σε εξωτερικό χώρο είτε μέσα στο γραφείο.