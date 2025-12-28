«Η Μπριζίτ Μπαρντό ήταν ένας άγγελος για τα ζώα - Θα συνεχίσει να ζει στην ψυχή του Σεν Τροπέ»

Συγκίνηση προκάλεσε ο θάνατος της Μπριζίτ Μπαρντό, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα Κυριακή (28/12) σε ηλικία 91 ετών.

Η Μπριζίτ Μπαρντό "ανήκει πλέον στη συλλογική μνήμη του Σεν Τροπέ, την οποία πρέπει να διαφυλάξουμε", ανακοίνωσε ο δήμος της πόλης όπου έζησε για μεγάλο μέρος των τελευταίων χρόνων της ζωής της η ηθοποιός

«Η Μπριζίτ Μπαρντό βοήθησε να λάμψει το Σεν Τροπέ σε όλο τον κόσμο» και «θα συνεχίσει να ζει στην ψυχή της πόλης μας», ανέφερε αποτίοντας φόρο τιμής η πόλη όπου η Γαλλίδα ηθοποιός έγινε για πρώτη φορά γνωστή και όπου πέθανε σήμερα σε ηλικία 91 ετών.

Σύμβολο του κινηματογράφου, «η Μπριζίτ Μπαρντό θα συνδέεται για πάντα με το Σεν Τροπέ, του οποίου ήταν η πιο λαμπρή πρέσβειρα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η μικρή μεσογειακή πόλη . «Με την παρουσία και την αύρα της, άφησε το στίγμα της στην ιστορία της πόλης μας και βοήθησε να λάμψει το Σεν Τροπέ σε όλο τον κόσμο», συνεχίζει η δήλωση.

Το 1956, η μυρωδιά του σκανδάλου γύρω από την ταινία «Και ο Θεός Έπλασε τη Γυναίκα» του Ροζέ Βαντίμ, τότε συζύγου της Μπριζίτ Μπαρντό, τοποθέτησε την ηθοποιό και το ψαροχώρι στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων.

Έκτοτε, το Σεν Τροπέ παρέμεινε το αγαπημένο καταφύγιο της ηθοποιού, ιδιαίτερα η Λα Μαντράγκ, μια όμορφη έπαυλη κοντά στην παραλία, όπου η Μπριζίτ Μπαρντό πέθανε σήμερα το πρωί, ανακοίνωσε το Ίδρυμά της στο AFP.

Η Μπριζίτ Μπαρντό «ανήκει πλέον στη συλλογική μνήμη του Σεν Τροπέ, την οποία πρέπει να διαφυλάξουμε», δήλωσε ο δήμος του Σεν Τροπέ, ο οποίος τον χειμώνα αριθμεί περί τους 3.500 κατοίκους, ενώ το καλοκαίρι μετατρέπεται σε πόλο έλξης για το διεθνές τζετ σετ.

«Η Μπριζίτ Μπαρντό ήταν "ένας άγγελος για τα ζώα"»

Η Γαλλίδα ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό, η οποία πέθανε σήμερα σε ηλικία 91 ετών, ήταν «ένας άγγελος για τα ζώα» και «μια εκπρόσωπος όλων των ειδών», δήλωσε η ιδρύτρια της μκο υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ζώων PETA, Ίνγκριντ Νιούκερκ.

Η Μπαρντό εγκατέλειψε την υποκριτική το 1973 για να αφιερωθεί αποκλειστικά στο έργο της ζωής της: τα δικαιώματα των ζώων.

«Από τα διασωθέντα περιστέρια στο Σεν Τροπέ μέχρι τα αγαπημένα της σκυλιά, η Μπριζίτ θα λείψει στην PETA», έγραψε σε ανακοίνωσή της η ιδρύτρια της οργάνωσης.

Ήταν «ένας άγγελος για τα ζώα» και «αγωνίστηκε, ακόμη και στο δικαστήριο, για να τα προστατεύσει όλα», συνέχισε.

Στο βιβλίο της Ίνγκριντ Νιούκερκ «One Can Make a Difference», που εκδόθηκε το 2008, η Μπριζίτ Μπαρντό αφηγήθηκε ότι πούλησε κοσμήματά της και άλλα προσωπικά της αντικείμενα «για να δημιουργήσει ένα καταφύγιο και να υπερασπιστεί τα ζώα», σύμφωνα με την ιδρύτρια της PETA (Άνθρωποι για την Ηθική Μεταχείριση των Ζώων).

Η Νιούκερκ καλεί «το κοινό να τιμήσει τη μνήμη της αναλαμβάνοντας δράση για τα ζώα σήμερα, ώστε οι σπόροι που έσπειρε να συνεχίσουν να ανθίζουν».

Η PETA βράβευσε την Μπριζίτ Μπαρντό το 2001 για τον ακτιβισμό της υπέρ των δικαιωμάτων των ζώων.

Η Μπαρντό συνέβαλε επίσης στις εκστρατείες της οργάνωσης, όπως η εκστρατεία του 2013 για να σταματήσει η βρετανική εταιρεία λιανικής πώλησης Fortnum & Mason να πουλάει φουά γκρα.