Η Νένα Μεντή για την απώλεια του πρώτου της συζύγου: «Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν να "φύγω"»

Καλεσμένη στην εκπομπή «Rainbow Mermaids», η Νένα Μεντή άνοιξε την καρδιά της και μίλησε για τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της. Η συζήτηση ξεκίνησε από τα πρώτα της βήματα στο θέατρο και τη σχέση της με την Κατίνα Παξινού, με την οποία είχε έντονη επαφή στη σχολή.

«Με πήρε πρώτον επειδή ήμουν μαθήτρια της και ήταν πολύ εύκολο να πάρει ένα παιδί που το ήξερε για ένα χρόνο, δικό της παιδί. Δεν ήμουν μια αλητο-κατάσταση που θέλει να γίνει ηθοποιός για να είναι. Κάτι είχα, φαινόταν», εξήγησε η ηθοποιός.

Η πορεία της συνδέθηκε και με τον πρώτο της σύζυγο, έναν σπουδαίο ηθοποιό, με τον οποίο είχαν ήδη παντρευτεί. «Πέθανε, ήταν 34 χρονών αυτός ο άνθρωπος. Μεγάλη απώλεια στη ζωή μου», είπε συγκινημένη.

Στην ερώτηση αν σκέφτηκε να βάλει τέλος στη ζωή της εκείνη την περίοδο, η Νένα Μεντή απάντησε εμφατικά: «Ναι. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν να φύγω. Τι καθόμαστε εδώ πέρα».

Η ίδια τόνισε πως η δύναμη που έκρυβε μέσα της και το σπίτι της την κράτησαν όρθια: «Ο μπαμπάς μου δεν ζούσε, είχε ήδη πεθάνει λίγο πριν. Ήταν η δύναμη που έχω μέσα μου».

Το θέατρο, όπως είπε, υπήρξε καταφύγιο και στήριγμα εκείνη την περίοδο. «Μπορεί να είναι καλό να ζήσω. Κάτι να ζήσω καλό. Τι εννοούσα εγώ με αυτό: Να βρω έναν άνθρωπο – τότε όχι, γιατί τον είχα χάσει. Να κάνω ένα παιδί, ίσως, αργότερα. Που δεν το ήθελα. Στα 36 μου ήρθε. Να ζήσω βασικά».