Η Ντακότα Τζόνσον και οι 50 αποχρώσεις του... Calvin Klein – Ποζάρει τόπλες για χάρη της νέας καμπάνιας

Η Ντακότα Τζόνσον, γνωστή στο ευρύ κοινό από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ταινία Fifty Shades of Grey, αναλαμβάνει τώρα τον ρόλο της σύγχρονης «μούσας» του Calvin Klein, με τη φυσική της αυτοπεποίθηση και τη χαλαρή της γοητεία να δίνουν μια νέα διάσταση στην καμπάνια, προβάλλοντας την ιδέα της θηλυκότητας που πηγάζει από την άνεση και την αυθεντικότητα.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr