Η Ντακότα Τζόσον δηλώνει φαν του Λάνθιμου: «Υπάρχουν κι άλλες ηθοποιοί εκτός από την Στόουν»

Τον απρόσμενο ρόλο της συντονίστριας πήρε η ηθοποιός Ντακότα Τζόνσον σε συζήτηση για νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Bugonia», στην οποία βρέθηκαν καλεσμένοι ο ίδιος, η Έμα Στόουν και ο Τζέσι Πλέμονς στο Λος Άντζελες.

Μάλιστα, με χιουμοριστικό τόνο αυτοπροτάθηκε στον Έλληνα σκηνοθέτη ώστε να την επιλέξει στο επόμενο του πρότζεκτ, καθώς δήλωσε φαν του αποκαλύπτοντας πως έχει ήδη δει τη νέα του ταινία δύο φορές σε ένα 24ωρο.

«Αυτή δε θα είναι μια καλή συνέντευξη. Απλώς θέλω να γνωρίζετε ότι δεν είμαι καλή σε αυτό. Δεν ξέρω γιατί μου ζητήθηκε, αλλά να που είμαστε εδώ», είπε γελώντας καθώς ξεκίνησε τη συζήτηση.

Σχολιάζοντας ότι το «Bugonia» είναι η τέταρτη συνεργασία του Γιώργου Λάνθιμου με την Έμα Στόουν, η Ντακότα Τζόνσον είπε: «Γνωρίζεις ότι υπάρχουν και άλλες ηθοποιοί, που είναι πραγματικά ταλαντούχες, ίσως και πολύ κοντά σου;».

«Τι! Όχι, σωστά;», απάντησε η Στόουν κοιτάζοντας τον Λάνθιμο. «Όχι, κάνε την παρουσίαση σου», είπε χαμογελώντας προς την Τζόνσον.

Η συντονίστρια επαίνεσε τη Στόουν, η οποία ξύρισε το κεφάλι της για την ταινία, σημειώνοντας πως για το μεγαλύτερο μέρος των γυρισμάτων ήταν καλυμμένο με κρέμα ή αίμα. «Ποιος σε όλο τον κόσμο φαίνεται τόσο όμορφος με ξυρισμένο κεφάλι καλυμμένο με αίμα;» είπε με χιούμορ.

Προς το τέλος, η Τζόνσον δήλωσε: «Μετανιώνω που το έκανα αυτό. Δεν θα το ξανακάνω ποτέ. Η Έμα με προειδοποίησε, αλλά είχα ήδη πει ναι. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να πείτε πριν τελειώσει αυτή η απαίσια συνέντευξη;».

«Δεν ήταν και τόσο άσχημα. Νομίζω ότι είσαι η τρίτη καλύτερη συντονίστρια σε μια βραδιά που είχαμε πολλές συζητήσεις», της απάντησε με χιούμορ ο Πλέμονς.