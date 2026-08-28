Η Ντόλι Πάρτον τα είχε όλα έτοιμα: Όλα όσα θα γίνουν μετά τον θάνατό της

Η Ντόλι Πάρτον έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου, σκορπίζοντας τη θλίψη σε όλη την καλλιτεχνική κοινότητα και στους εκατομμύρια fans της.
Όμως όπως γίνεται γνωστά, η τραγουδίστρια της country είχε επιλέξει προσωπικά την ομάδα που θα διαχειριζόταν την κληρονομιά της μετά το θάνατό της, ενώ είχε καταρτίσει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο για μουσική, βιβλία, θεατρικές παραγωγές, επιχειρηματικά εγχειρήματα και άλλα πρότζεκτ που ήθελε να προχωρήσουν ακόμη και χωρίς την ίδια.
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