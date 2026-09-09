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Η Ντούα Λίπα είναι «αρνητής» φθινοπώρου: Κάνει κατακόρυφο πάνω σε SUP μέσα σε λίμνη

H Ντούα Λίπα δεν χάνει ευκαιρία για λίγες διακοπές ακόμα, όπως είδαμε στο νέο άλμπουμ βίντεο και φωτογραφιών που μοιράστηκε στο Instagram.

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H Ντούα Λίπα κάνει κατακόρυφο πάνω σε SUP
H Ντούα Λίπα κάνει κατακόρυφο πάνω σε SUP | Instagram /dualipa
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Συνεχίζει τις διακοπές η Ντούα Λίπα, παρόλο που έχει μπει για τα καλά ο Σεπτέμβρης, ανεβάζοντας στο Instagram ένα άλμπουμ φωτογραφιών και βίντεο.

Σε ένα βίντεο που μοιράστηκε μάλιστα, εμφανίζεται να κάνει κατακόρυφο πάνω σε σανίδα SUP, ενώ βρισκόταν μέσα στο νερό.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στιγμιότυπα από την απόδρασή της με τις φίλες της στις ΗΠΑ, στις οποίες εμφανίζεται με διαφορετικά μαγιό στην παραλία.

Σε άλλες είτε ποζάρει με την παρέα της, είτε με ένα μαύρο, ημιδιάφανο φόρεμα. Ωστόσο στο post της ξεχωρίζει το στιγμιότυπο όπου η Ντούα Λίπα ισορροπεί σε σανίδα μέσα σε λίμνη.

«Όλοι έφυγαν από την πόλη για την Ημέρα της Εργασίας στις ΗΠΑ (Labour Day) οπότε, φυσικά, γιόρτασα κι εγώ την αργία», έγραψε στη λεζάντα.

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