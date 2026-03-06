Η οικογένεια του Χάρυ Κλύνν δώρισε προσωπικά του αντικείμενα στον Αλέξανδρο Τσουβέλα: «Τεράστια συγκίνηση»

Η οικογένεια του Χάρρυ Κλυνν δώρισε προσωπικά του αντικείμενα στον stand up comedian Αλέξανδρο Τσουβέλα, ο οποίος δεν έκρυξε τη συγκίνηση και ευγνωμοσύνη, την οποία εξέφρασε μέσω ανάρητσης στα κοινωνικά δίκτυα.
Όπως περιέγραψε η οικογένεια του χάρισε 2 καπέλα του, τα «θρυλικά» του γάντια και τα αυτόγραφα της εποχής.
Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας ανήρτησε μέσω Facebook: «Δεν έχω λόγια να σας περιγράψω τα συναισθήματά μου...Η οικογένεια του μεγάλου Χάρρυ Κλυνν έκρινε πως πρέπει να μου δώσει 2 καπέλα του, τα θρυλικά του γάντια και τα αυτόγραφα της εποχής...Η συγκίνηση τεράστια για αυτή σας την κίνηση..Θα τα φυλάξω μαζί με τα λόγια σας για μένα».
