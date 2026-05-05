Η πάντα υπέροχη Άσλεϊ Γκράχαμ στέλνει μήνυμα συμπεριληπτικότητας: «Τάση τα φάρμακα απώλειας βάρους»

Η Άσλεϊ Γκράχαμ υπερασπίζεται την χυμώδη εικόνα της σε κάθε ευκαιρία. Εύγλωττα δηλώνει υπερήφανη για το σώμα της, αλλά εμφανίζεται ανήσυχη για την τάση των τελευταίων ετών με τη χρήση φαρμάκων ή ενέσιμων για την απώλεια βάρους.

Σε συνέντευξή του, το 38χρονο μοντέλο δήλωσε πως είναι «απογοητευτικό» αυτό που συμβαίνει και έκρινε πως αποτελεί πισωγύρισμα στην προσπάθεια αποδοχής της διαφορετικότητας.

«Είναι πραγματικά απογοητευτικό. Υπήρχε ένα εκκρεμές που ταλαντευόταν, στην αποδοχή του σώματος, τη θετικότητα, στο ότι ο καθένας μπορεί να είναι αυτός που θέλει να είναι» είπε στο Marie Claire. «Και τώρα», πρόσθεσε, «γυρίζει πίσω σε μία εντελώς αντίθετη κατεύθυνση».

«Μοιάζει σαν χαστούκι στο πρόσωπο για τις γυναίκες που ένιωθαν ότι είχαν φωνή» επεσήμανε.

Σημείωσε, παράλληλα, ότι όπως κάθε τάση, οι ενέσεις απώλειας βάρους θα έρχονται και θα παρέρχονται, αλλά τα γυναικεία σώματα θα παραμείνουν αληθινά, απτά, γεμάτες υπέροχες ατέλειες, που καθιστούν το κάθε ένα μοναδικό.

«Ξέρω ότι υπάρχουν και θα υπάρχουν για πάντα γυναίκες που θεωρούνται plus-size. Αυτό το φάρμακο δεν πρόκειται να εξαλείψει ένα ολόκληρο στατιστικό στοιχείο για τις γυναίκες» επέμεινε το supermodel.

Στάθηκε και το ότι, παρά τα ενέσιμα, προβάλλονται συνεχώς άτομα που δεν υπακούνε στους κανόνες του τέλειου.

«Υπάρχουν τόσοι plus size influencers και δημιουργοί περιεχομένου» εξήγησε. «Είναι παντού, με τα νούμερά τους και τις αναλογίες τους και το πώς μοιάζουν και το πόση απήχηση έχουν. Και, για μένα, αυτό είναι το καλύτερο σημείο. Να βλέπω αυτά τα κορίτσια, που μεγάλωσαν με social media από τόσο μικρή ηλικία να έχουν τη δυνατότητα να πουν στις νεότερες γενιές: "Να είσαι ο εαυτός σου, να είσαι ό,τι επιθυμείς. Αν έχει κυτταρίτιδα, ποιος νοιάζεται;"».

Και η ίδια, παρότι εμφανίζεται πάντα γεμάτη αυτοπεποίθηση, παραδέχεται ότι παλεύει να αποδεχθεί το νέο της σώμα, μετά τη γέννα των τριών παιδιών της.

«Ζω σε ένα διαφορετικό σώμα και είναι δύσκολο να γνωριστούμε. Δεν μπορώ να πω ότι βλέπω στον καθρέφτη και λέω "Σε αγαπώ". Δεν ισχύει για μένα. Λέω: "Έκανες παιδιά"».